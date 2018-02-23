被診斷出只剩5年！婦花光41萬積蓄 1年後才知誤診

被診斷出只剩5年！婦花光41萬積蓄 1年後才知誤診(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

若是被診斷出剩幾年壽命，你會用什麼方式度過餘生？英國東約克郡（East Yorkshire）一名62歲老婦人，先前被診斷出罹患失智症，而且僅剩下5年的壽命，於是她下定決心要好好過生活，將畢生積蓄1萬英鎊（約新台幣41萬）花光，沒想到1年後，醫師卻告知當年是誤診，讓老婦人不知該哭還是該笑。

綜合外媒報導，62歲的迪布（Jackie Dibb）於2016年，起初被診斷出是中風，再經過電腦斷層掃描判定罹患失智症，而且僅剩下5至7年的壽命，她為了讓餘生過得更有意義，於是她掏出養老金，參加價值1500英鎊(約新台幣6萬多元)的旅遊行程，花4000英鎊（約新台幣16萬元）將浴室打造成無障礙空間，更大方送出數千英鎊的現金給家人。

而迪布最不捨的還是家人，也提早向12歲的小孫女做死亡道別，還心疼的表示未來將不認得她了。沒想到1年後，才得知是醫師誤診，重新做斷層掃描後，發現她大腦根本沒有異常，也未曾得過失智症，只是罹患憂鬱症。迪布的丈夫羅布（Rob Dibb）表示，他們已經向親友做了死亡道別，還將積蓄全部花光，一時之間不知道該如何面對親戚。

院方則表示，當初迪布應該是罹患焦慮和憂鬱症，但由於她出現記憶及情緒變化，因此造成「假性失智」的症狀，而醫院也寫信向夫妻倆道歉，對於這起誇張的烏龍事件，迪布夫婦也不打算提告，不希望再花錢打官司，且這幾年醫院對他們也相當不錯，更不願意起訴政府來領取國賠，浪費有需要的人醫療資源。

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