開瑪莎拉蒂拜年遭撞！他損失115萬 霸氣說：還好沒開4千萬幻影

2018年02月24日 09:51 杜炤佑

日前大陸浙江義烏市發生一起車禍，一輛宅配貨車撞上停在路旁的瑪莎拉蒂，當時司機肇事逃逸，瑪莎拉蒂的車尾則被撞爛，事後瑪莎拉蒂的錢姓車主告訴警方，自己是從杭州過來義烏拜年的，還安慰自己「幸虧我1000多萬（4000多萬台幣）那輛勞斯萊斯幻影沒開來。」讓網友相當震驚，直呼「有錢就是霸氣！」

20日下午1點多警方接獲一名錢姓車主報案，表示自己價值100多萬人民幣（約400多萬台幣）的瑪莎拉蒂，停在路邊遭撞，車尾受損嚴重，但肇事車主已經逃之夭夭。錢姓車主向警方表示，自己從杭州過來義烏拜年的，怕妨礙車道，還特意將車停的較裡面。

警方調查後指出，肇事車輛是一輛白色貨車，肇事的陳姓司機稱，自己在金華一家公司上班，當天中午12時10分，他私自開公司的貨車回家拿東西，不料在路上因車子的擋風玻璃起霧，方向盤一時失控，導致車子撞到停在路邊的瑪莎拉蒂。

陳姓男子聲稱，當時因為自己沒有駕照，怕遭受罰，就直接將貨車開回公司，但是最後事跡敗露，陳男仍因無照駕駛和肇事逃逸，處以罰款1500元（6932元台幣），行政拘留17天，並將負擔近25萬（115萬元台幣）的車損費用。

令人意外的是，事後警方將事故處理單遞給瑪莎拉蒂的車主時，車主淡定地說：「就怕來義烏拜年的時候會有刮擦，才開了瑪莎拉蒂。幸虧我1000多萬（4000多萬台幣）那輛勞斯萊斯幻影沒開來。」

對此，其他網友紛紛表示「果然是姓錢的，好霸氣啊！」、「姑息養奸不讓他賠，以後還會開車釀更大事故」、「有錢人就是不一樣」、「錢先生的反應讓人佩服」、「貨車司機賠也賠不完了吧」。