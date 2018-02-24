情侶入住遭「玻璃門自爆」割傷 高雄旅店反擊：給紅包還被嫌少

情侶入住遭「玻璃門自爆」割傷 高雄旅店反擊：給紅包還被嫌少(圖/爆料公社)

友善列印

日前苗栗一對情侶在春節初六時南下遊玩，住進高雄某商旅，但卻在洗澡完，淋浴間的玻璃門竟瞬間碎裂，造成他的背部和手、腳受傷，事後更批評旅店沒誠意，壓驚的1600元紅包隔天才給，事後氣得PO網爆料。但旅店23日也發出聲明，表示巡查後發現玻璃破裂應是外力撞擊，並非自然破裂。

林姓男網友23日在臉書「爆料公社」分享3張照片，並指控21日入住高雄某商旅時，在正常使用情況下洗完澡後，拉門竟「整片硬生生掉落在身上破碎」。照片中，只見滿地都是玻璃碎片、門把掉落、洗手台佈滿碎屑，林男的背部、右腳、右腿及手部則受到割傷，但當時自覺傷勢不嚴重，所以婉拒送醫。

林男表示，當晚向櫃檯人員反應完，雖然換了一間房間，但經理直到隔天他們快退房才出現，包了1000多元紅包壓驚和退費，「我直接將金額全數退回，都發生這麼嚴重用的事情卻想隨隨便便就打發我們，那位經理還一直講說之前他在五星級怎樣處理，完全看不到經理想處理事情的誠意。」

情侶入住遭「玻璃門自爆」割傷 高雄旅店反擊：給紅包還被嫌少 林男的背部、右腳、右腿及手部受到割傷，但當時自覺傷勢不嚴重，所以婉拒送醫。(圖/爆料公社)

PO文曝光後，旅店也發出聲明稿表示，事發當時已經幫客人升等換房，並通知經理，經理指示幫忙將林姓旅客送醫，但對方婉拒。隔日早上8時許，經理到場後發現玻璃碎裂，疑似是遭到人為撞擊，並非自然破裂，但當時不敢太早打擾客人睡眠，所以等到10時才探望，也有拍照存證，並願負擔醫療費。

旅店表示，當時林男回：「沒什麼傷不需就醫，但希望包個紅包壓驚。」於是經理包了1600元加上1700元房錢共退費3300元，卻被嫌太少退回，說應該包2人共6000元的紅包，並揚言如果不答應此條件，就要上網給予店家負面評價。

旅店也表示，浴室使用的玻璃為10MM強化玻璃，已經使用3年，正常使用狀態下爆裂機率微乎其微，除非是遭到強力撞擊，所以決定找廠商來修理，並調查釐清是否為操作不當或其他原因。

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