欠千萬贍養費逃逸20年 無賴父因1顆櫻桃核落網

欠千萬贍養費逃逸20年 無賴父因1顆櫻桃核落網(圖翻攝自/CBCNEWS)

友善列印
/綜合報導

美國一名父親與妻子離婚後，被宣判需支付孩子每個月100美元(約新台幣2923元)的贍養費，而該名父親卻說謊不認帳，之後甚至人間蒸發，該名父親逃逸20年後，卻因在餐廳裡刁難店員，反而露餡遭逮捕，更被美國媒體稱為「最無賴的父親」。

美國一名男子史特魯普(Joseph Stroup)20年前與妻子離婚後，被法院宣判需向他4名孩子支付每個月100美元(約新台2923元)的贍養費，而他卻以失業為由提出上訴，最終將贍養費調降為每月14美元(約新台幣409元)。但法院於1996年發現，史特魯普當時還正在經營一間網路公司，出售後獲得了200萬美元(約新台幣多5800萬元)，要求他支付孩子應得的贍養費，而史特魯普始終不肯支付，積欠了56萬美元(約新台幣1600萬元)便逃逸無蹤。

馬拉斯奇諾櫻桃(Maraschino cherry)主要放在雞尾酒和雪糕等食物上(示意圖/達志影像) 馬拉斯奇諾櫻桃(Maraschino cherry)主要放在雞尾酒和雪糕等食物上(示意圖/達志影像)

之後，史特魯普改名為庫斯托(Joop Cousteau)，躲到加拿大卡加利（Calgary）過著隱姓埋名的生活，直到2016年11月，他至當地一間著名餐廳Bears Den用餐，期間他點了飲料櫻桃可樂，更要求店員在裡面放8顆馬拉斯奇諾櫻桃(Maraschino cherry)，不料1分鐘後，他就向對方表示有一顆櫻桃裡有核，讓他誤咬造成假牙損壞。

而店長威諾格拉德(Scott Winograd)發覺事有蹊蹺，因為馬拉斯奇諾櫻桃裡面根本不可能有核。隔天，史特魯普拿著牙醫治療單向店家求償，不過這張證明卻僅是用手寫的，於是威諾格拉德依照單據上的顧客姓名與生日上網調查，得知史特魯普的兒子在臉書上的尋父啟示，及相關的資訊，趕緊通知當地警察，史特魯普隨後也遭逮捕，目前正在美國關押，等待出庭。

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