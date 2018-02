今天當好友的心情拉幾桶! 只能說要交空賊女友必須要是個100%體貼的男人!因為我們調時差很累、每天聞雞起舞很累、各式各樣身心疲累是你不懂的辛苦!各行各業都有甘苦!不要看到我們外站打卡就說我們過的很爽!燃燒生命在看世界你沒法理解!記住千萬別說「你到底在累什麼」😡。 #姐妹心事 #空服心酸 Ootd @mimostar2007

A post shared by 張比比 (@qbee7582) on Feb 20, 2018 at 7:30am PST