上班接電話30秒被總經理逮到 公司賠15萬元也要開除她

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

每一間公司都會有不同的工作規定或賞罰條例，而懲處過當時往往會引起熱議。大陸浙江有一名任職於科技公司的黃姓女子在某天上班時使用手機30秒，沒想到正巧被總經理看到，竟當下決定開除她；儘管黃女氣得找上勞動局，但公司寧願支付3萬3千元人民幣(約新台幣15萬元)的賠償金，也堅持要解僱她。

綜合陸媒報導，黃女在去年11月25日上班時，接到老公打來的電話，大概講了30秒時間，碰巧被路過的總經理看到，便當場決定要解僱她；黃女對此解釋「那天老公從外面出差回家，手機總是沒接，我就很擔心」，而她的老公也認為，「雖然上班期間接電話違反公司制度，處罰是應該的但太嚴重了」。

而該科技公司的總經理助理針對此事回應，黃女遭解僱的確和她上班接電話有關，但主要還是跟公司近期生產的產品有瑕疵，頻頻遭到總公司投訴，讓總經理只好特別制定上班禁用手機的規定，「上班期間不允許使用手機，否則會直接開除，所有員工都簽字認可」。

總經理助理也提到，員工上班期間得將手機放置在指定的箱子內，但事發當天黃女被發現上班時使用手機，當下她還不認錯，這才是令總經理氣憤的關鍵。黃女因為上班接了通電話就被解僱，於是氣得找上勞動局，但公司仍維持原先的決定，即便支付3萬3千元人民幣(約新台幣15萬元)賠償金也要請她走人。

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