男無麻藥自行動手術除「凍甲」 PO照嚇壞網友：快就醫！

2018年02月25日 09:02 邱柏玟

有些民眾深受「嵌甲(俗稱凍甲)」之苦，痛起來可能連走路都有困難。日前有一名男網友分享他在網路上看到處理嵌甲的影片，便決定「無麻藥」自行動手術處理卡在甲床的腳趾甲，術後更附上照片供網友觀看，嚇壞不少網友，有不少人認為這種處理方式風險高，「勸你還是就醫吧」。

昨(24)日有一名男網友在臉書社團發文，提到自己在YouTube上看到有醫生分享處理「凍甲」的手術過程，於是他決定有樣學樣自行動手術，但開始後才發現家中沒有「麻藥」，他依然硬著頭皮「完成手術」，並PO出自己的「術後照」，嚇壞不少網友。

大多數人相當讚賞原PO的勇氣，但仍有不少人建議他就醫診治比較妥當。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

大票網友看完照片紛紛留言表示讚嘆，「佩服你的勇氣」、「沒麻藥，你不會痛嗎？猛猛的」、「看得我腳趾頭都縮起來了」、「前有關雲長下棋刮骨療傷，後有看YouTube自除凍甲」；但也有不少人認為原PO的行為不妥當，「還是去醫院處理吧，怕感染就很難好囉」、「如果很腫要去給醫生看看，怕發炎」。

針對網友的提問，原PO特別點出4個重點，「器具、腳趾手術前都有仔細消毒；因為自己常凍甲，所以知道清創的重點在哪；建議不要學我，這種事請給專業的醫生手術，自己手術有殘甲斷在裡面沒清乾淨的風險；有敷藥及吃消炎藥了」。他最後也感謝網友們的關心，但還是建議大眾別向他學習，否則後果不堪設想。