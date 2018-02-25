網酸六龜高中「沒40級分就廢校」 女老師嘆：從10級分拉上來更難

網酸六龜高中「沒40級分就廢校」 女老師嘆：從10級分拉上來更難(圖/本報資料照)(示意圖，非本人)

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107學年大學學測成績出爐，高雄六龜高中的校長盧正川昨（24）日因「沒人40級分」遭到網友質疑，事後再PTT發文表示「是我沒教好」。今（25）日一名從事教職的網友也在PTT發文感嘆，「比起將孩子40級分拉到60級分，從10級拉到40級更難。」

原PO在PTT發文表示，自己是旗山人，對六龜的印象就是很偏僻、人口少，尤其在莫拉克風災重創後，六龜區的觀光資源更是因石龜像被沖走而減弱，直到近期才逐漸恢復。

原PO表示，從高雄到旗山要1小時的車程，旗山到六龜也要30至90分鐘，途中沒有火車站，客運也是很少，所以若真「廢除」這間學校，「就意味著整個六龜包括裡面的山區的學生『註定』無法讀高中了，也等於被剝奪義務教育的權利。」原PO感嘆，不能因為一個偏僻的地方沒有什麼學生就不設高中，只要有一個學生想努力爭取學歷，那設立這所學校就有意義，「這也是政府的責任」。

網酸六龜高中「沒40級分就廢校」 女老師嘆：從10級分拉上來更難 六龜高中。(圖/取自六龜高中官方網站)

原PO指出，通常會去讀偏僻型高中的孩子，幾乎是「代表著家裡沒有經濟能力遷往別的城市或送孩子去市區唸書」，而這些孩子的教育程度並不是都市人可以理解的。她說，這些孩子們高一的英文課程可能要從基本單字、文法開始教；國字也寫不好；數學基本運算也不會，因此她認為學測分數有「40級分已經很不錯了」。至於繁星計畫的政策，至少可以讓這些學生有機會上好大學，其餘跟不上的學生，她認為「要給他們機會才對」。

針對網友批「偏鄉老師只想領薪水，不想做事」，原PO說，偏鄉的薪水並沒有高到可以讓人願意過去，「就那屁點大的錢，要請老師去偏鄉教都不一定想去」，而且偏鄉的老師通常不會是本地人，長期在偏鄉教書真的很不便，「通常這些老師，不是公費分發、就是考不上市區求個跳板、不然就是特別有熱忱」。雖然也有不盡責的老師，「也不要因此抹滅熱情老師的努力」，因為「要把偏鄉學生從10級拉到40級，比把都市學生從40級拉到60級還難」。她也無奈地說：「這真的是整個環境的問題，不能輕易怪罪任何一方」。

文章一出，其他網友紛紛回應「推，二分法的思維不能解決問題，每個環節都事關重要」、「偏鄉並不是只有交通的問題」、「六龜高中的孩子或許也在看著吧，加油，一起加油」、「一堆從都市角度去看的或者根本沒有理解教育之中社會學的人」、「這種偏鄉應該結合當地產業來發展，硬塞普通高中，大家都累」、「不會啦！新北漳和就在中和區最熱鬧的廟口區，升學率還是全新北最後一名」。

文章來源：PTT原文

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