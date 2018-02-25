不聽船長勸！料理食用劇毒河豚 2漁工半小時後接連暴斃

河豚示意圖。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

貪吃竟也會吃到喪命！泰國洛神府(Nakhon Si Thammarat)卡農(Khanom)最近傳出一起意外事故，有3名緬甸籍漁工出海10幾天，嘴饞之餘將捕捉到的河豚自行料理食用，儘管船長威拉(Wirat Sriwiwat)有勸告他們不要吃，但他們依然故我，不到30分鐘陸續有2名漁工口吐白沫，最後暴斃身亡。

綜合外媒報導，船長威拉與船上5名緬甸籍漁工出海捕魚，22日事發當天他們已出海10幾天，他們在下午捕捉到河豚，其中一名漁工齊特(Chit)主動表示要料理河豚，先將魚身切成生魚片，再將剩下的魚卵油炸食用，有另外兩名漁工丹(Tan)和素吉(Sugi)跟著他一起享用「河豚料理」。

料理河豚示意圖，非文中河豚。(圖/ 取自達志影像) 料理河豚示意圖，非文中河豚。(圖/ 取自達志影像)

在齊特料理河豚的同時，船長威拉就曾警告過漁工們不要食用，但只有另外2名聽勸；沒過多久有食用河豚的3名漁工開始口吐白沫、嘔吐，結果不到30分鐘吃了大量河豚肉的丹第一個倒地死亡，齊特則在3到4小時候跟著喪命，素吉因為吃得比較少，故呈現狂吐不止的狀況。

船長威拉見狀馬上用無線電報警，不幸中的大幸是，素吉及時被送往醫院搶救，後來已無大礙。

河魨(Tetraodontidae, puffer fishes)又稱作河豚，大多數四齒魨科及箱魨科的河豚體內有劇毒，依照不同品種分布於內臟、肌肉、血液、皮膚等部位，毒性甚至會隨季節不同有所變化。

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