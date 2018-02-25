2018年02月25日 19:31 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少在外租屋的民眾，若碰上非人為損壞的情況，通常都會請房東到場處理，但有一名男同學表示，放寒假前告知房東租屋處外的膠皮地板會掀起來，且越掀越大塊，當時房東表示會等好天氣就去處理，就這樣寒假過去了，回到租屋處的男同學，看到房東的處理方式簡直哭笑不得。

該名男同學在PTT上發文表示，「上學期末，我租屋處外面的膠皮地板開始會掀起來。」一開始他自己會用5公升的桶裝水壓住，沒想到越掀越大塊，實在是頂不住了，只好請房東幫忙處理，而房東也十分爽快的回應，「我知道了！這幾天等沒下雨就過去幫你弄！」

租屋處地板掀開 房東出大招處理...網笑噴：別亂動！(圖片／翻攝自PTT)

後來，原PO便開心地返家過年放寒假，「原本以為回來桃園，房東會重黏地板什麼的，沒想到我太天真了。」從照片中可以看到，地板不僅沒被重黏，上頭還被放滿了多達29罐的5公升桶裝水，讓原PO崩潰直呼，「房東你只是拿超多罐水壓住而已啊！」

文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「其實房東在擺練成陣！不可以亂移動」、「哈哈哈哈哈哈哈房東很有才欸」、「想要解除陣法是有順序的，千萬別輕舉妄動」、「不要走進去喔！萬一迷路就走不出來了」、「房東也太可愛了哈哈哈」、「上面在放塊桌板就可以挑戰各個武館了」、「這樣也是很厚宮餒...真天才XD」。