造孽？超商1天報廢7千元熟食 店員自嘲：下地獄吃到飽

造孽？超商1天報廢7千元熟食 店員自嘲：下地獄吃到飽(圖/ 翻攝自臉書《靠北全家》)

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許多外食族對於超商的熟食一定不陌生，但這些食品過了保存期限往往就只能報廢，當超商生意不佳時，丟掉的數量可能會相當驚人。日前有店員在臉書上發文，說自己上班每天得丟掉一堆飯糰、麵包等過期食品，儘管不是丟自己的錢還是很心痛；也有在超商工作的網友直言，「便利商店是個天天造孽的行業」。

24日有一名在連鎖超商工作的網友在臉書粉絲專頁《靠北全家》匿名發文，提到工作時有很多不得已的事情，尤其每天要報廢過期食品，讓他忍不住直言，「每天都要丟這麼多，雖然不是丟我的錢，可是每丟一個心就覺得痛」；原PO更提到，他和另一名店員為了怕浪費，還會把4成報廢的熟食自己吃掉。

網友一席話釣出不少其他在超商工作的人，紛紛留下各自遇到的情形。 網友一席話釣出不少其他在超商工作的人，紛紛留下各自遇到的情形。(圖/ 翻攝自臉書《靠北全家》)

他的一席話釣出其他也在超商工作的網友回應，「除夕到初五天天7000(元)左右的廢棄，長久下來你會覺得一切都是過眼雲煙啊」，該名網友表示只能安慰自己，「下地獄可以吃到飽了」；也有人感嘆，「便利商店本來就是個天天造孽的行業啊」。

不過，有的網友認為這些報廢食品是能夠有其他用途，「應該可以回收再製造成流浪動物的食物，因為流浪動物之家一年的開銷都很大，企業可以善盡責任，創造雙贏」、「會被載去餵豬當肥料」、「沒這些廚餘豬是要吃蛇麼？不要跟豬搶食物好嗎」。

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