一個舞蹈動作讓5歲童下半身癱瘓 她傻問：病好還能跳舞嗎？

一個舞蹈動作讓5歲童下半身癱瘓 她傻問：病好還能跳舞嗎？(圖/ 翻攝自微博@都市時報影片)

友善列印
／綜合報導

每個家長都希望自己兒女能學一技之長，往往會送去才藝班學習。不久前大陸傳出一起慘況，有一名年約4、5歲的女童在舞蹈教室練舞時，做了一個下腰動作，竟造成脊髓損傷，導致下半身癱瘓；不知道自己可能一輩子都站不起來的女童，甚至天真地問母親，「等我病好了還能跳舞嗎」，讓其他人聽了超鼻酸。

綜合陸媒報導，來自河南省平頂山市寶豐縣的一名女童從小熱愛跳舞，家長將她送到當地一間舞蹈教室學習，時常會做出劈腿或下腰等動作，但5日早上練舞時，女童做出下腰動作後疑似重心不穩倒下，沒想到她就爬不起來了。家長得知消息馬上趕去接女童就醫，經初步檢查並無發現骨頭有異常，但女童雙腿已沒有知覺，更出現大小便失禁的狀況。

直到3天後，透過縝密檢查才確認女童因為「反覆下腰」這個動作，已經造成她的脊髓嚴重損傷，目前她的下半身已癱瘓。年幼的女童不知道自己的狀況有多嚴重，還天真地問早已崩潰的母親，「媽，我病好了還能跳舞嗎？」讓父母親及其他醫護人員一陣鼻酸。

女童的母親面對自己心肝寶貝變成這樣，氣得向媒體投訴舞蹈教室，因為這間教室其實是無照經營，更毀了她女兒的一輩子，一家人決定一定要替她討回公道。河南省兒童醫院神經外科主任齊林表示，近年頻傳兒童學舞造成脊髓損傷，所以家長都該注意舞蹈教室的老師是否為專業人員，也該避免年幼孩童做出高難度訓練及動作。

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