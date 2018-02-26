陸網貼文「為何台灣服務業異常發達？」網掀論戰

2018年02月26日 11:42 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

大陸財經自媒體「地氣財經」日前以「為何台灣的服務業態異常發達？對比一下我們缺什麼？」為題發文，意外掀起大陸網友正反論戰，除了分析台灣優勢也探討大陸目前本身的缺陷，不過有大陸網友認為「服務人員平和自然的心態是主要原因，咱們很多地方的服務人員也很有禮貌」。

文章內容指出，台灣服務業之所以發達，是因為它是一個充分的競爭市場，「島內就那麼幾千萬人的市場，競爭進入白熱化後企業為了生存被迫創新。怎麼創新？比如做酒的，一方面做好酒的本身，另一方面開始深耕包裝，將裝酒的瓶子直接做成藝術品。」、「又如做烘焙行業的，競爭越來越激烈，怎麼辦？乾脆把烘焙工廠重新裝修一下，開闢參觀通道，進而開發工業觀光旅遊。」

反觀大陸地區，儘管服務業的發展是大勢所趨，「但因為市場太大、競爭尚不充分，服務業的發展相對緩慢。無論是服務業本身，還是製造業的服務環節，都有改善提升的空間。」以醫療、餐飲、航空為例，「在醫院看個感冒需要大半天，去餐廳吃飯等了1個小時還沒上菜，坐飛機出差被延誤了數個小時…」在在都帶給人們焦躁的情緒。

該文指出，大陸的服務業其實可以引進製造業精益的管理思維，提升服務品質。以陸知名旅遊網站「攜程」為例，它由此創造出了一個行業，「如訂飛機票，攜程把這一個行為解剖成20個行為，每個行為環節有3~4個行為指標的要求，一共有67個考核指標。攜程的呼叫中心20秒接通率高達90%。通俗地講：鈴聲不到3下，一般就能接通。攜程諮詢準確率99.8%，訂單回覆率99.9%。」

但其前提是，要做到精細的服務，更需要專業化的知識。

文章提到，對比各國餐廳，義大利菜及法國菜所費不貲，不過他們的服務員卻非常擅長為顧客解釋菜品的作法、特色，甚至歷史淵源，「那麼為什麼大陸餐館解釋不了？是因為我們的服務員不負責解釋菜，他們只負責端菜。」不同於傳統服務業，「現代服務業人才的水平都是高知識或者高專業化的。」

內文指出，現代服務當中，關於「專業」有兩個關鍵概念：一是成熟的專業細分、二是專業共享的能力。

這篇文章曝光後掀起大陸網友正反論戰，有網友反譏「台灣電信詐騙確實很猖狂」，但也有人表示「剛去台灣旅行，服務業確實很不錯。所有酒店（飯店）、民宿、餐館，捷運客服這些，態度禮貌，也不會過度熱情。這點是真的。」、「台灣人民普及教育的時間比大陸早的太多，日據時代就基本普及教育，加上國民黨帶來的大量文化精英。台灣普及教育就是現在的老人，也都是受過教育的。」

另外，也有大陸網友撰文分析，陸服務業發展進程是由工業化快速增長和出口導向行快速發展戰略造成，期間的服務業缺陷有三：

1、低水平就業相對膨脹

2、服務業勞動產生率從90年代呈下降趨勢

3、缺乏長遠價值觀