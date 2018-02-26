拆解充電器驚見9具「扭曲乾屍」 網笑翻：滅門慘案

拆解充電器驚見9具「扭曲乾屍」 網笑翻：滅門慘案(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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日常生活中若遇到家電故障的狀況，不免會聯想是否電池沒電或是機器老舊，再特地送修。日前有一名男子在臉書發文，提到先前家中的充電器壞掉，於是決定自行拆解後修理，沒想到竟看到9具壁虎「乾屍」，還附有2顆「壁虎蛋」，他還忍不住笑說要泡藥酒；但不少網友看到照片都被嚇壞，還有人直言「滅門慘案」。

昨(25)日有一名男網友在臉書社團上分享一張有9具乾屍的照片，並說到「充電器壞了把殼拆開發現這些東西在裡面乾掉了」，甚至開玩笑地問「可以泡藥酒嗎」，原來這9具乾屍是潛入充電器中的壁虎，照片中還能看到牠們腳趾全部大開，彷彿是告訴大家死前掙扎許多的樣子；最特別的是，旁邊還有兩顆迷你的蛋，疑似是壁虎們「愛的結晶」。

有不少網友看到照片都感到十分驚訝，還有人開玩笑要原PO照顧牠們的孩子(壁虎蛋)。 有不少網友看到照片都感到十分驚訝，還有人開玩笑要原PO照顧牠們的孩子(壁虎蛋)。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

許多網友看到照片都嚇壞了，紛紛留言表示訝異，「這是真的嗎？」、「這有點扯喔，我頂多看過一隻的，這根本是大本營了」、「哇！還有蛋喔」、「好恐怖」；有不少人更逗趣地說，「那裡是牠沒放祖先的地方」、「滅門慘案啊」、「這是幾代同堂？」、「這是家族葬禮嗎？」，有人更笑說「你只能把牠們的孩子養大了」。

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