公公婚禮喝醉當眾強吻媳婦 賓客全驚呆：他兒子怎麼想

公公婚禮喝醉當眾強吻媳婦 賓客全驚呆：他兒子怎麼想(圖/ 翻攝自影片)

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公公強吻兒媳婦的影片流出，引起網友熱烈討論。(影片/ 取自YouTube)

喜氣洋洋的婚禮上居然出現「亂倫」鬧劇！最近大陸網路上瘋傳一段影片，江蘇鹽城一場婚宴上，新郎的爸爸像是酒喝太多喝茫了，竟一手將兒媳婦抓將懷裡當眾強吻，讓現場所有賓客全驚呆；事後該婚宴的照片及影片陸續流出，讓不少網友看了超傻眼，感嘆「他兒子怎麼想」。

這場婚宴舉行於24日晚間，地點在江蘇鹽城市五州國際廣場，疑似是參加婚禮的賓客在網路論壇《虎撲社區》發文爆料，從影片中看到新郎父親也就是新娘的公公，先摟著她走在舞台上，豈料竟突然抱住兒媳婦強吻，能看出兒媳婦有試圖掙扎，但反抗無效。

有網友分享新人與父母的合照，證實真的有「新郎」。 有網友分享新人與父母的合照，證實真的有「新郎」。(圖/ 翻攝自《虎撲社區》)

最令人傻眼的是，現場賓客沒人出面制止，反倒是拿起手機拍照、錄影留念，甚至還聽得到歡呼聲。後來網路上又流出一段貌似是婚宴主持人的心得，「從業以來第一次覺得無所適從、無能為力，喝醉酒的公公當眾強吻兒媳新娘，就不了場」。

疑似是該場婚宴的主持人也跳出來表示，當時見狀也無力幫忙。 疑似是該場婚宴的主持人也跳出來表示，當時見狀也無力幫忙。(圖/ 翻攝自《虎撲社區》)

離譜的情形引起網友們熱烈討論，有不少人猜測事情真假，馬上有網友跳出來回應，「本故事真人真事，他兒子怎麼想」，還有其他人分享新人與父母的合照，證實真的有「新郎」存在。不過，大多數網友看完紛紛痛罵新郎的父親，「最討厭發酒瘋的」、「太誇張了」、「兒媳婦以後怎麼做人啊」。

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