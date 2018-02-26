衛生紙之亂掀波 台灣從上到下成本概念0分

2018年02月26日 15:22 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

衛生紙業者上周爆出3月喊漲，漲幅最高恐達3成，全台掀起「衛生紙之亂」，不僅實體賣場被搬空，就連網購平台也缺貨，「瘋囤衛生紙」儼然成了新全民運動，不過買成這樣真的划算嗎？

網友 William Lin 分析，台灣人搶衛生紙、搶加油的基本根源在於基礎的小學、中學、高中教育沒有教到時間成本、機會成本、隱形成本的概念，這些概念都是到了大學教育或社會教育才出現，錯失了內化成為行動基礎的時間點。

William Lin 指出，全台下至平民百姓、上至政府高官，都極度欠缺成本概念，「所以台灣人很會算成本，都只算這些帳目上的成本，所以台灣人會cost down，但是看不到高薪人才後面的價值；台灣人會搶便宜，但是花一小時數百元的時間成本和油錢去搶衛生紙；政府叫窮，卻還請雇用專人去收每小時20元的停車費，忽略了背後雇用人員的薪水、退休金、行政管理成本、停車費寄單、催繳成本。」

言論一出，不少人深有同感，紛紛留言感嘆「台灣人看短線…」、「最可怕的是連企業主都這樣想」、「台灣人的時間不值錢，人力不值錢，都是用時間去換其他蠅頭小利，標準的窮爸爸思維」、「貪小便宜卻賠大成本！」、「搶了衛生紙，順便買了一大堆東西，這一波是賣場賺到了」