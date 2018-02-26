衛生紙喊漲只是第一槍！森林系教授警告：接著漲這些

2018年02月26日 16:47 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

國際紙漿價格大漲，衛生紙業者上周爆出最快3月中旬、最慢4月前調漲價格，且漲幅在10%至30%間，相當於每串要多一個便當錢，引起不少民眾恐慌。但就有教授提醒，衛生紙價格「齊漲」只是開端，接下來不僅是更多紙類用品喊漲，甚至連木材家具通通躲不掉！

衛生紙喊漲後適逢周末，引發民眾搶購熱潮，不僅實體賣場被搬空，就連網購平台也賣到缺貨，3日內被橫掃近5百萬包，銷量暴增22倍，平均每3秒就賣1箱，全台湧現空前囤貨潮。

對此，行政院消保處表示，經與家樂福、大潤發、全聯、愛買等四大量販通路瞭解，3月中前的衛生紙促銷品牌數量及價格均早已排定，不會藉機囤積，呼籲民眾不必恐慌搶購。

國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者恐因成本壓力調漲價格，引發民眾搶購衛生紙，高雄地區一家量販店26日貨架上衛生紙全被掃空，賣場還沒補貨。中央社記者董俊志攝 107年2月26日

根據《聯合報》報導，中興大學森林學系特聘教授兼農資院副院長王升陽分析，台灣缺乏木材資源自給自足的能力，大量仰賴進口的結果，就是別人喊漲就得跟著漲！

王升陽警告，衛生紙漲價只是個開端，緊接著還有濕紙巾、文化用紙、影印紙、熱感應紙…等紙製品；當木材價格也跟著上漲，屆時木頭家具、室內裝潢也會順勢上漲，「政府長期忽視林業生產的結果，就必須出更多金錢代價。」