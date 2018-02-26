2018年02月26日 18:09 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

你知道嗎？你看待事物的方式，竟然能夠反映出你是個怎麼樣的人！事實上，人們會大多傾向以自我的角度看待事情，根據每一個人不同的思維，也能揭示出自己內心深處鮮為人知的隱藏性格。近日，國外網站《The Minds Journal》就依據選出會使人產生「錯覺」的圖片，讓讀者以第一眼看出的景象做出選擇，探究內心深處不為人知的人格特質。

第一張圖要測驗你是個「樂觀主義」還是「悲觀主義」者」，你覺得貓咪是上樓還是下樓呢？

選擇「上樓」的人，可以說明你對生活有較樂觀的看法。你無論處在任何的環境，都能被看見潛力與成長。事實上你已經被訓練到用思考研究去提升高生活水準，因此面對選擇時，你始終希望自己成為更好的人，在你身上就能看出明顯的野心，沒有任何人能阻止你更上一層樓。

選擇「下樓」的人，個性上則較為悲觀。事實上，你不容易相信他人，這可能是因為你生活中的經歷，或者你曾遭遇過傷害或欺騙，使你的生活觀因此傾向較消極的一面。而你總是讓自己保持高度警戒，在下任何決定前都會更加敏銳和精明，不讓他人有機會欺騙你。

貓咪是上樓還下樓？ 憑第一眼選擇...揭露你的「隱藏個性」(圖片／翻攝自《The Minds Journal》網站)

第二圖測驗你注重「細節」還是「大局」，請選出第一眼你看出的是一對老夫妻還是三個人呢？

選擇看到「一對老夫妻」的人，代表你在生活中有著許多的想法，不輕易因為一些瑣碎的事情讓自己感到煩心，總是能以鳥瞰的角度看待生活。這可以說明你生活中扮演的角色像一名戰略家，看待事情的角度寬闊，也能發揮出強大的管理能力，擅長規劃掌握生活的節奏，相反地較不著重於一些看起來毫無關係的細枝末節。

選擇看到「3個人」的人，可以說你對於細節的關注達到一個不可思議的境界，你的觀察力敏銳，任何蛛絲馬跡都難以逃離你的法眼。很多時候，別人沒注意到的小細節，你一眼就能看出；不論環境或行為，你看待事物不只看表面，而是能專注每個細節，是個十分擅長將事情規劃精細的人。