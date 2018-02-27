得獎名單：你能「縮小」看世界嗎？送袖珍博物館票券

2018年02月27日 14:30 綜合整理

由「挖新鮮」臉書所舉辦的「新年走春『縮小』去 抽袖珍博物館展覽票券」活動，感謝所有粉絲們的參與！因為這是頭一次我們送出票券，而活動辦法也與之前的步驟不大相同，可能造成許多人有些疑惑。總而言之，再次感謝你們每次以手機下載「中時電子報APP」的截圖，我們都一一回覆你的留言了！至於該怎麼領獎，就繼續往下看吧！

不小心在2018.2.25 的23：59錯過了「袖珍博物館展覽票券」的活動，卻還是很想拿禮物嗎？沒關係，我們每周五都會固定舉辦好書的贈獎活動，不用截圖、不用留言。簡單兩步驟，簡簡單單免費好書帶回家！

挖新鮮每周五，都會固定舉辦「好書的贈獎活動」

袖珍博物館展覽票券 得獎名單：

袖珍博物館展覽票券 得獎名單(得獎者以臉書姓名公布，另以**保護個資法)

以上圖片的得獎者，請主動私訊挖新鮮臉書你的聯絡資料

請複製以下訊息，並回傳給【挖新鮮】臉書：

一、請複製：

【領取袖珍博物館票券】

【姓名】真實姓名

【電話】真實電話

【信箱】可連絡之信箱

【領取方式】親領/代領/郵寄

二、重要日程

公布日期：2018/02/27 14：00，公布於活動頁。

(1)親領或代領：2018/02/27-2018/03/09(不含六、日的07：30-16：00)。

(2)回郵信封：需於2018/03/07前寄至本公司(以郵戳為憑)。

三、領取方式：

(1) 親領：2018/02/27-2018/03/09(不含六、日的07：30-16：00) 期間內親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號，請1樓警衛撥打分機 2308-7111 #2560 找謝先生領取票券。

(2) 代領：若需委託他人代領，請受託人帶著委託人及自己的身分證，2018/02/27-2018/03/09(不含六、日的07：30-16：00) 期間內親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號，請1樓警衛撥打分機 2308-7111 #2560 找謝先生領取票券。

(3) 回郵信封：請於收到中獎資訊後，寄「回郵信封」至【時報大樓】台北市萬華區艋舺大道303號】中時電子報 行動應用組收

請注意：需在2018/03/07前寄至本公司(以郵戳為憑)

回郵寄送步驟：

步驟一、請先準備兩個信封。

步驟二、拿出你要寄的信封(貼足郵資)，寫上收件人【時報大樓】台北市萬華區艋舺大道303號，中時電子報 行動應用組 收。寄件人則寫上您的姓名、電話、住址。

步驟三、拿出另一張回郵信封(不須封口)，並貼足郵資，收件人寫上您的姓名、電話、及欲送達的住址。

步驟四、信封內附上得獎人「身分證正反面影本」，並手寫說明要領取「袖珍博物館展覽票券」。

步驟五、將「身分證正反面影本」、及「貼足郵資的回郵信封」放進你要寄的信封中寄出。

最後、我們收到您寄出的信封後，於2018/03/09統一寄發，附有票券的回郵信封給您。

【活動規範】

1.一個臉書帳號僅限參與一次本活動。親自領獎時，主辦單位也會核對您回傳的身分證正反面影本是否與您攜帶的身分證正本相符。

檢核時若有誤將不具抽獎資格。如中獎者之身分證明文件有不實、資料不全、錯誤，或冒用、盜用任何第三人資料時，主辦單位有權取消其得獎資格。

2.本活動之中獎者不得要求更改獎項、兌換成等值現金或將獎項轉讓給他人。主辦單位保留隨時修改活動辦法及獎項或終止本活動 或變更同價值商品之權利。

3.抽獎當日，經主辦單位及法務人員見證下透過電腦系統自動抽獎產生幸運得主。

4.本活動獎項寄送地區僅限台、澎金馬，主辦單位不處理郵品至海外地區等之事宜。參加者與本活動，即同意接受辦法注項規範如有違反，主辦單位得取消其參加或獎者資格。

5.若需委託他人代領，請受託人帶著委託人及自己的身分證，並在指定期限內完成領獎，方可領取獎項。

6.主辦單位就本活動參加者之資格，保有審查權利若以惡意電腦程式或其他明顯違反活動公平性之方式，或經查核有不符合本規定參加資格者明顯違反活動公平性之方式，一經本公司發現或第三人檢舉，主辦單位除得立即取消參賽者支參賽得獎資格並得追回獎金品。

7.本活動如有任何因電腦、網路話技術或其他不可歸責於主辦單位之事由，而使參與本活動者登錄之資料有遺失、錯誤或毀損所導致無效情況，主辦單位及其活動小組不負責任何法律責任參加者與得獎者亦不得提出異議。

8.參加本活動之會員視同承認規定效力，如有未盡事宜，主辦單位保留、修改、終止變更活動內容細節之權利，且不另行通知