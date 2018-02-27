衛生紙搶購潮最累的是他們！她真心勸告：大家斟酌購買

2018年02月27日 07:34 邱柏玟

近日傳出民生用品「衛生紙」價格可能大漲價，讓民眾積極囤貨。昨(26)日有一名女子聽聞衛生紙價格將漲價，特地網購兩大箱，等到送貨人員辛苦搬著兩大箱衛生紙爬上5樓喘吁吁的樣子，讓她頓時感到不好意思，除了多拿100元「小費」慰勞他，更呼籲大家「斟酌購買」。

昨(26)日有一名女子在臉書社團發文，提到自己這幾天聽聞衛生紙價格可能要漲價，便趕緊網購兩大箱，但又傳出3月中旬才會漲價，害她覺得現在就搶衛生紙好像「很蠢」；直到物流公司送貨到她家時，因為她住處在5樓又沒有電梯，害送貨人員只能扛著很有重量的衛生紙一階階爬到5樓。

近日衛生紙搶購風潮，有不少網友貼出到超市看到的景象。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

原PO表示，「我有拿100元慰勞跟網購平台配合的送貨人員，因為真的看到他很喘…真的很辛苦，最近應該送貨都送衛生紙」，當下她簡直尷尬癌爆發，直說自己完全不敢與送貨人員對到眼。事後她也講到，「胖老爹、香雞城或厚奶茶都沒跟風過，一跟就覺得糗糗的」，最後還真心地勸告大家，「請斟酌購買」。

女子覺得害送貨人員超辛苦的感想得到許多人認同，「感謝妳，小費給100(元)不錯，看他們這麼喘也於心不忍」、「妳人真好欸！好貼心喔！」、「最累的是物流人員」、「辛苦了物流士」；有親人從事物流或從事物流的網友也直呼，「我朋友老哥搬200箱」、「老公已經跟我唉唉叫，整天都有送不完的整箱衛生紙」。