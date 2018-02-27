囤越多越有保障？衛生紙也會過期 小心滋生細菌

囤越多越有保障？衛生紙也會過期 小心滋生細菌(圖/ 邱柏玟攝)

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民眾使用衛生紙時，往往沒注意到它其實有「保存期限」的。 民眾使用衛生紙時，往往沒注意到它其實有「保存期限」的。(圖/ 邱柏玟攝)

台灣民眾最近投入搶購衛生紙的行列中，不少人認為趁還沒漲價前，囤貨囤越多越好，能夠省錢又不怕沒有衛生紙用。不過，一般消費者在購買衛生紙時，只會注意品牌和價格，往往忽略衛生紙也有「保存期限」；儘管過期的衛生紙外觀並無明顯變化，但它們可是會滋生細菌，對人體健康構成威脅。

衛生紙通常由木漿製造，生產時可能會遇到各種讓它變成「不衛生」的情形，像是製作後包裝不及時或儲藏位置不妥當，都可能造成紙張受潮或受到汙染。因此，市面上販售的衛生紙包裝上，都有根據「國家產品標識明令規定」，註明生產日期和有效期限，一般常見的保存期限約3年至5年。

而過期的衛生紙大多是受潮導致品質變差，外觀不會有奇怪的變化，但使用時其實對人體健康會造成威脅，尤其是「再生衛生紙」或「質量較差的衛生紙」，因為在製作過程中，可能會殘留一些對人體有害的物質，像是汞、鉛、鎘或石綿；而有些無抗菌或抑菌功能的衛生紙，若置放在適合細菌生長的環境下，儘管沒有過期，仍會滋生細菌。

衛生紙3月中旬可能價格大漲，近日出現民眾搶購風潮，各大超市、量販店貨架上都被搶光。 衛生紙3月中旬可能價格大漲，近日出現民眾搶購風潮，各大超市、量販店貨架上都被搶光。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

對於女性來說衛生紙更是重要，因為在如廁時會使用衛生紙擦拭最敏感的私密處，因此更得注意紙張質量，嚴格把關，若長期使用過期衛生紙，可能出現「黴菌性婦科炎症」、「盆腔炎」等婦科疾病。由此可見，囤貨衛生紙還是不得過量，因為過期衛生紙會影響到民眾生活質量。

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