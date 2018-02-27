全裸辣妹人體彩繪來見面 約會對象看傻眼

男子在約會過程中懷疑女方是否沒穿衣服（影片截圖）

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Model Goes on Tinder Date Wearing ONLY BODY PAINT!（Jen The Body Painter）

美國一名女模特兒近日透過手機約會軟體找上了一位男子進行約會，但她卻在兩人的第一次見面就決定與對方「坦誠相見」，並透過人體彩繪專家的巧手，來替她畫上一件牛仔褲及小背心，而與她約會的男子在看到後，雖然一直懷疑她沒穿衣服，但卻不敢確定，直到女方在約會尾聲承認自己真的全裸後，他才放下心中的大石頭。

根據《太陽報》報導，人體彩繪專家塞德爾（Jen Seidel），找來了一名模特兒喬伊（Joy），並在她的身體上畫上一條藍色的牛仔褲以及粉色的小背心，並且將過程拍下來PO上網路分享。

在約會開始前，喬伊更興奮的表示自己雖然不是第一次與人透過手機軟體約會，但這是她第一次用這樣的方式與陌生人見面，並且真的很期待對方會有什麼樣的反應。

兩人見面後，喬伊一開始雖然穿著外套遮掩，但對方卻很有紳士風度地為她脫下外套，而男方這時似乎就察覺到了事有蹊蹺，並且試探性地詢問喬伊是不是沒穿衣服，但喬伊只是傻笑帶過。

在兩人的閒聊過程中，有不少路人都已經察覺到喬伊似乎沒穿衣服，甚至有女路人跑來要求合照，這時男子也再度嘗試詢問喬伊有關裸體一事，但她仍不願意正面承認，直到約會尾聲碰上下雨，喬伊因為怕顏料被雨水弄濕，這才承認自己的確全裸，至於被問到對於喬伊身上「衣服」的感想，他則是開心的表示「實在太讚了！」

在事後受訪時，男子對彩繪讚不絕口（影片截圖） 在事後受訪時，男子對彩繪讚不絕口（影片截圖）
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