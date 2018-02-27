上廁所沒有衛生紙怎麼辦？國外網站推4種超環保方式

2018年02月27日 09:40 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

近日台灣民眾瘋搶衛生紙。(圖/ 中時資料庫，王英豪攝)

日前有女網友因為搶不到衛生紙，便氣得在網路上抱怨，「我不是來囤貨，我是要買來擦屁屁的」，讓她擔心之後上廁所萬一真的沒有衛生紙該如何是好。國外知識網站《wikiHow》就曾介紹多種替代衛生紙的方式，其中有4種方式不僅能解決沒衛生紙，又符合環保概念。

許多賣場都出現衛生紙缺貨的狀況。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

1.舊衣回收，這種方式十分環保，可以將洗乾淨的舊衣服剪成10x10公分大小的「衛生布」，像是古時候女子月經來用的「布衛生棉」，髒了只要洗乾淨就能夠重複使用。

2.植物葉子，在古時候的人會用竹葉擦屁股，其實若民眾到戶外沒有衛生紙，能夠使用松樹針葉、毛蕊花、棉毛水蘇等植物葉子，因為它們的柔軟性高，比較不會傷到肌膚。

3.鵝卵石，上廁所用石頭擦拭聽起來很怪異，但在河邊或溪邊鵝卵石常常被拿來當作洗淨的工具，而只要挑選無尖銳邊角的石頭，擦拭屁股的觸感並不會不舒服。

4.海綿，在古羅馬時代，希臘人就會使用海綿綁在木棒上擦拭屁股，不過，以現代衛生觀念的角度來看，海綿空隙間可能藏有細菌，所以現在若是要使用海綿清潔屁股，可以用稀釋漂白水或放入滾水中殺菌。