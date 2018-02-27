小車禍要報警嗎？過來人經驗談：不管怎樣一定要

2018年02月27日 10:39 陳慶餘

台灣地狹人稠常發生車禍，近日就有網友表示，自己在騎機車時遇到車禍，對方立刻坦承錯誤並且表示會全額賠償，而他為了趕時間就沒有報警，但他事後卻發現車損好像比想像中的嚴重，深怕萬一對方最後耍賴或是反悔不賠，因此急得上網詢問網友，到底「小車禍」應不應該要報警呢？

一位網友在批踢踢八卦板發文表示，自己的機車被一台倒車的貨車撞到，因為對方表示是他的錯，並且表示會全額賠償，雙方也互相留了聯絡方式，對方還給了他名片，而他因為趕時間所以就沒有報警處理，但他事後卻發現，車子受損的比想像中還要嚴重，除了車燈殼沾到油漆以外、H殼還有明顯的裂痕，讓他擔心的表示「如果他之後耍賴不賠或是一直凹有解嗎？」

對此，就有過去也遇上車禍但沒有報警的網友出面回應，表示只要發生車禍「不管怎麼樣，都一定要報警處理」，更利用親身經歷舉例表示，自己之前被一個三寶撞，當年因為手機拍照功能還很差，而且對方也表示理虧會賠償，因此希望他不要報警。

不過他事後連絡要求賠償時，對方竟然態度整個大轉變打死不承認，最後他要報警也處理不了，因為沒有任何證據，讓他怨念超深的大罵「所以不管怎樣，一定要叫警察來！搞不好對方三寶還是無照駕駛，讓警察備案，讓你賠償不會被獅子開口」。

而其他的網友也紛紛留言表示一定要報警，「這種通常嘴巴說和解，後面都射後不理」、「啊…你放他走了喔？阿餒母湯哦」、「絕對要！以後換他告你肇事逃逸怎麼辦？」、「沒報警，他完全可以耍賴」、「要，現在人沒這麼純樸了」、「你在挑戰人性」。