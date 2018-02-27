瘋傳11個「真夜市」清單 網狂噓：請低調，不想一堆觀光客

瘋傳11個「真夜市」清單 網狂噓：請低調，不想一堆觀光客(圖/ 翻攝自臉書)

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日前有網友好奇台灣現在還有沒有「真夜市」，沒想到釣出不少在地人回應。 日前有網友好奇台灣現在還有沒有「真夜市」，沒想到釣出不少在地人回應。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

19日晚上有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，好奇台灣到底還有沒有「真夜市」存在，「真夜市」的定義就是只有當地人才知道，東西平價，玩的吃的穿的什麼都賣。

他的疑問馬上釣出大票「在地人」分享自己知道的真夜市，全台各地都有多個夜市被推薦，有些夜市知名度不高，但吃喝玩樂或買衣服應有盡有，被狂推「比有名的觀光夜市好」；但也有不少人希望大家可以低調，深怕之後夜市被觀光客佔據，真夜市又會變成觀光夜市了。

有許多網友希望可以低調，因為不想在地人才知道的夜市變成充滿觀光客的觀光夜市。 有許多網友希望可以低調，因為不想在地人才知道的夜市變成充滿觀光客的觀光夜市。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

以下是全台網友狂推的11個「真夜市」：

1.台北市，景美夜市、南機場夜市。「南機場，都是當地人去吃飯的」、「景美，就在地人的夜市」、「景美夜市，蠻大的但幾乎都當地人」。

2.新北市，南雅夜市、三和夜市。「板橋南雅夜市幾乎都在地人」、「三和不錯，傳統真夜市，東西算可以」、「南雅啊，還有蝦仁羹麵45元」。

3.台中市，梧棲夜市、旱溪夜市。「梧棲碳烤玉米三隻110(元)」、「台中旱溪，在地人逛的傳統大型夜市」。

4.雲林縣，斗六夜市。有本地人表示，「逛了很多夜市，還是最喜歡斗六夜市」、「有吃有玩重複的攤位也不多，價格也不貴」。

5.台南市，武聖夜市。「台南武聖，10幾年都沒變」、「台南武聖，根本家裡廚房，每間都認識」。

6.高雄市，青年夜市，蚵仔寮夜市。有內行的網友直言，「蚵仔寮地方很偏僻，陸客不會來，高雄當地人也不一定知道」；以及有不少人大推傳聞3月即將結束的青年夜市，「高雄快要消失的青年夜市」、「高雄青年夜市啊，超屌」。

7.台東市，四維路夜市。有網友表示，「台東四維路夜市，全台唯一正牌夜市」。

文章來源：批踢踢實業坊

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