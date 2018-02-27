46年前也有「衛生紙之亂」蔣經國、孫運璿這樣抗漲

2018年02月27日 14:21 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

衛生紙業者醞釀3月中旬喊漲，漲幅最高恐達3成，全台掀起「衛生紙之亂」，不僅實體賣場被搬空、網購平台大缺貨，就連英國廣播公司（BBC）也看傻眼，「瘋囤衛生紙」儼然成了新全民運動。事實上，民國62年爆發石油危機時，衛生紙等民生用品也齊聲喊漲，時任行政院長蔣經國以及經濟部長孫運璿祭出一系列政策，遏止漲風。

《聯合報》報導，1973年10月，爆發第四次中東戰爭，石油輸出國組織為了打擊以色列及其支持國家，宣布石油禁運，造成油價暴漲4倍，當年原油價格從每桶不到3美元應聲漲到12美元，連帶嚴重衝擊台灣經濟，島內民生物價飛漲。蔣經國在當年1月27日就頒布了《穩定當前經濟措施方案》，限制石油供應及用電；同年6月就提出了「穩定物價十一項措施」。

行政院消保處26日舉行記者會，強調市售衛生紙供貨無虞、價格平穩。但不少賣場衛生紙區一片空空蕩蕩。（陳信翰攝）

不過蔣經國也發現，相較於前一年同期，當時物價足足漲了37％，漲幅程度之大令人咋舌，於是蔣下令運用財政及金融政策，達到穩定物價的目的；其次加強物資調節，規定進口的小麥和黃豆由政府平價供應，並設置「平準基金」貼補差額。包含麵粉、黃豆油、豬肉、棉紗、水泥、鋼筋等15項民生必需品，都實施價格限制，物價一旦超過政府規定則依法取締。

不過即便如此，到了9月，物價仍持續上漲，以用量最大宗的衛生紙帶頭，毛巾、內衣、牙膏、牙刷、肥皂、洗衣粉等物品，價格漲至2到5成。以衛生紙為例，當時的舒潔衛生紙批發價由每箱390元漲到460元，零售價則由每包10元漲到14元，最便宜的金貓牌衛生紙，每包也從6元漲到7元5角。

近日台灣民眾瘋搶衛生紙。(圖/ 邱柏玟攝)

為了穩定物價全國上下動起來，國貿局從10月初開始全面開放日用品進口；民間婦女團體也發起「少買少用」運動，呼籲民眾不要盲目搶購，讓主婦們了解，物價上漲只是不法商人藉機哄抬而已；當時的全國商業總會、台灣省商會等百餘個各級工商團體，則是開了穩定物價座談會，並簽訂不哄抬價格的自律公約。

時任經濟部長孫運璿10月8日也召開記者會安撫民心，指出根據物價督導會報及工業局的調查分析，保證國內生產力無虞，此次日用品價格波動並非因供需失調而起，問題出在部分消費者誤聽謠言、盲目搶購囤貨，再加上不肖投機份子哄抬價格所致。蔣經國9日亦高聲斥責「囤積居奇是趁火打劫的行為，危害國家社會，也危害民眾利益，政府絕不容許這種現象存在。」他提到，日用品漲價「人為因素大於經濟因素」，政府已經掌握大量物資，可以充分供應民眾今年甚至明年的需求。

衛生紙缺貨，士林地檢署展開調查揪出紙蟲。（報系資料照）

10月中旬，蔣經國頒布4項決定：一、必要時取消限制設廠之一切措施。二、對出口之日用品，如國內缺貨者，立刻停止出口。三、日用品開放進口，對採購地區不加限制。四、原8日已公布的協議價格若有偏高情形，工業局將就其成本及利潤詳細調查與調整。

經過一系列的抗漲措施，10月下旬後物價逐漸回穩。11月12日，蔣經國以國民黨從政黨員身分，在國民黨四中全會提出行政工作口頭報告，他提到忽略了小的問題，就會成為大的問題。他舉例說，「自今年6月起，政府努力採取各種平抑物價的措施，到了9月底，發生了日用品漲價的問題」，而日用品的漲風，誰也想不到竟然是由價錢便宜的衛生紙所引發出來的。