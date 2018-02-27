俄總統大選下月登場！神秘人為幫普丁催票 找半裸女郎拍惹火廣告

2018年02月27日 14:38 陳慶餘

俄羅斯即將在下個月舉行總統選舉，各界預測現任總統普丁應該能夠輕鬆連任，不過似乎是為了刺激投票率，就有男性雜誌找來了性感的半裸女郎拍攝誘人的選舉文宣，希望可以吸引男性選民在大選當天投出神聖一票，不過該雜誌的總編輯卻拒絕透露出資要求拍攝廣告的客戶身分，但外界認為此「神秘客」其實就是普丁本人。

根據英國《每日郵報》報導，民調一枝獨秀的普丁在下個月的大選幾乎已經勝券在握，但克林姆林宮卻希望能夠提升民眾的投票率，來讓普丁「眾望所歸」高票當選，而為了吸引選民在這場「幾乎毫無競爭可言」的選舉中投票，男性雜誌《Maxim》就找來了性感女模來拍攝惹火宣傳照。

除了在照片中惹火性感衣物與撩人的姿勢外，一旁還寫著一些令人想入非非的雙關宣傳語，例如「歡迎你來到成人的世界」、「一開始會有點害怕，但你之後會越來越渴望」、「發生在投票所的事情，就只會留在投票所」等。

《Maxim》雜誌的總編輯梅倫柯夫（Alexander Malenkov）就表示，這種廣告手法的確是「有點荒謬」，但他也拒絕透露這段廣告背後出資客戶的身分，不過外界都一致認為，其實這就是普丁為了刺激年輕男性的投票慾望所打的「正妹牌」。

據了解，普丁曾任俄羅斯第7及11任總理，以及俄羅斯第2屆總統與統一俄羅斯黨主席，若普丁順利在下個月贏得總統大選，將會是他的第4任總統任期，並且將會任職到2024年。