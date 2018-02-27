乘客行動電源機上自燃 空服員機智「礦泉水滅火」卻挨轟

2018年02月27日 14:30 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

日常生活中遇到物品著火的情形，正確的處理方式是用滅火器還是澆水呢？近期大陸南方航空的一架航班傳出乘客行李自燃事故，好險空服員及乘客幫忙滅火，才沒釀成悲劇；不過，有搭乘該航班旅客表示，空服員當下是朝起火處潑灑礦泉水，這個舉動害她飽受網友批評，質疑她「不專業」，因為並非使用滅火器。

綜合陸媒報導，25日大陸南方航空一架廣州飛往上海的CZ3539航班，在登機的時候，有一名剛上飛機的旅客把行李置放於行李架上，沒多久時間行李居然自行起火燃燒，而根據在場旅客拍攝的影片得知，所幸周遭座位並無其他人。

事發當下，一名女空服員手持礦泉水瓶，不斷地朝起火處潑灑，還有其他乘客也幫忙滅火；慶幸的是，在空服員、乘客及消防人員等合力滅火，沒有釀成嚴重災害。經初步了解後得知，起火源是該名乘客的行動電源，他也被警方帶回調查。

不過，影片曝光後，有許多網友批評女空服員不用滅火器卻用礦泉水滅火的行為，「滅火扔塑膠瓶，也是醉了」、「機上沒有滅火器嗎？」、「沒有專業滅火工具，比著火更可怕」。但有網友卻跳出來幫空服員說話，「鋰電池最好的撲滅方法是水滅，乾粉效果不好，可能導致火勢變大」。

南方航空事後也大讚該名空服員的機智反應。(圖/ 翻攝自微博)

南方航空瞭解情形後，也在微博上轉貼乘客拍攝的影片，稱讚該名空服員「處理及時、準確」，而有專業網友更提出看法，「鋰電池起火的處置方法、培訓手冊及大綱就是要求以最快的速度滅火」，空服員當下在送餐，所以手邊能及時拿到的東西就是礦泉水，「不要說一個機上專業的空服員不專業，首先問問自己真的懂嗎？」