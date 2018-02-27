公公婚宴強吻兒媳 當事人發律師聲明：表演沒真親

公公婚宴強吻兒媳 當事人發律師聲明：表演沒真親（圖片翻攝自YouTube/有料北冥、搜狐）

友善列印
／綜合報導
公公強吻兒媳婦的影片流出，引起網友熱烈討論。(影片/ 取自YouTube)

大陸江蘇鹽城一名新娘子在婚宴現場上遭到公公強吻的事件，連日來引發廣泛關注，後續包括兩家人現場鬥毆、公公自殺等各種謠言不脛而走，但遭到當地警方闢謠。如今當事人26日授權律師發布嚴正聲明，宣稱公公是按照鹽城當地婚鬧習俗，做出看似親吻新娘、實為假親吻兒媳的「表演」動作，並沒有真的強吻下去。

根據當事人委託的大直律師事務所聲明指出，該事件已造成當事人家庭極大傷害，對於鹽城的純樸民風也造成不良影響。聲明提到，當事人是在「特定的場所、特定的氛圍，按照鹽城地方傳統『鬧新娘子』習俗，做出了看似親吻兒媳、實為假親吻兒媳的『表演』動作，這種動作純屬迎合當時出席宴會賓朋的心理期待、營造喜慶氣氛的需要，並不是親吻，更不存在所謂的『強吻新娘』！」

聲明一出引起大陸網友熱議，不少人不買帳，直言聲明「越抹越黑」，還有人狠酸「做的比演員還真？」、「奇葩啊，竟然發律師函，無論法律上是否站的住腳，道德上絕對是一昏招！核心價值在哪裡？要不要律師通過法律技術鑑定一下，那一下是不是真吻，吻到什麼程度，有多大的喜劇效果啊？真是年度最奇葩律師函了吧！」

不過也有人認為公公強吻兒媳是謠言，並非屬實，「作為父親怎麼可能做出這樣的事呢？婚禮上只有讓新郎新娘親吻的，鹽城沒有父親親吻兒媳婦的習俗，請大家不要相信。」

公公婚宴強吻兒媳 當事人發律師聲明：表演沒真親 律師聲明。（圖／搜狐）
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