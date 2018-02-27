「四代同堂」沒人回家吃年夜飯！8旬母親心痛割腕

2018年02月27日 17:43 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

在中國傳統習俗中，除夕夜就是要和家人團圓的日子，許多在外打拼的遊子都會回家和家人一聚，一起吃上團圓飯，然而中國大陸江蘇省南京市卻傳出一名獨居的8旬婦人，今年大年初二在家中試圖割腕輕生，只因過年期間兒孫不回家過年，讓她感到相當心寒，所幸鄰居即時發現通報，並將老婦送往醫院。

綜合陸媒報導，該名老婦現年82歲，是一名退休教師，自從老伴去世後便獨自居住，而兩名兒子都已經成家，平時很少探望母親。今年過年，兩名孩子依舊沒有回家，留下老婦除夕夜獨自吃著年夜飯，一直等到大年初一仍不見兒孫人影，讓滿心期盼的她感到相當失望又心寒，一時想不開，於初二（17日）拿刀割腕輕生。

鄰居發現後急忙通報，當警方趕到現場找到老婦時，她已經劃下刀刃，所幸傷口不深並無大礙，警方隨即上前安撫，老婦傷心地說：「我四代同堂，外人看來真是天倫之樂，和和美美，可實際上呢，除夕晚上我一個人吃年夜飯，大年初一他們也不來看我，我寒心啊！我有退休工資，我不缺錢，我就想他們來陪陪我，可他們每次來，坐一會就走。」

事後，警方聯絡老婦兩名兒子，得知大兒子去外地過年了，而小兒子雖然同樣居住在南京，但平時裡對母親關心極少，最後警方只好聯絡老婦的妹妹，直到妹妹趕往現場後，老婦情緒才逐漸平穩，並將她送醫救治。

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