土坑滿地交疊裸屍！日軍屠殺慰安婦影片首度公開

2018年02月27日 19:28 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

日軍屠殺慰安婦後隨意丟棄屍體畫面。（影／翻攝youtube/NocutVideo）

日軍屠殺韓籍慰安婦新證據找到了！過去日本遲遲未承認二戰時對慰安婦所做出的種種暴行，而日韓「慰安婦協議」自2015年底簽署至今仍爭議不斷。近日韓媒首度公開一段1944年日軍在中國雲南屠殺多名慰安婦的史實影片，成為除了相片報導與證詞之外的新證據。

南韓電視台KBS27日公布一段黑白影片，據了解，該部影片在首爾市與首爾大學人權中心合辦的「中日韓日軍慰安婦國際電話會議」中被首度公開，拍攝時間為1944年9月15日，地點位在中國雲南省騰沖某地。

而紀錄下該段歷史影片的人，則是隸屬於中美聯軍的美國通信兵團164照相兵連士兵鮑德溫（Baldwin），該份資料曾被保管在美國「國家檔案和記錄管理局」( NARA)長達70多年。

從影片可見，一具具身著內褲的慰安婦交疊橫躺在土堆裡，而一名軍人正在埋屍，另外一個畫面則是慰安婦身上冒著白煙，疑似試圖焚屍，短短19秒畫面相當殘忍。

報導指出，當時在雲南松山和騰沖的日軍陣地中，一共有70至80名韓籍慰安婦，其中23名在中美聯軍擊退日軍後獲救，其餘則遭到屠殺。

另外，學術會議上還公開了中美聯軍關於慰安婦遭到屠殺的14份文件和2份照片資料，其中報告上明確記載「（9月）13日晚上，日軍射殺30名朝鮮裔女性。」

據了解，二戰期間約有20萬名女子被推入火坑，成為日軍的性奴，以韓國最多，其他慰安婦來自中國、印尼、菲律賓和台灣，目前南韓政府登記在案的慰安婦共有238人，但隨著受害者相繼去世，如今僅剩33名倖存者。