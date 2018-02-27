偶爾才回家！誤闖老媽「恐怖廁所」 網嚇：忍不住憋氣

偶爾才回家！誤闖老媽「恐怖廁所」 網嚇：忍不住憋氣（圖／爆廢公社）

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／綜合整理

光看照片就聞得到臭味！一名女網友沒和家人同住，日前返家進廁所拿東西時，驚見骯髒嚇人場景，只見馬桶和洗手台滿是陳年污垢，看上去如同廢墟一般，讓她忍不住拿起手機拍照PO網，並寫下：「家人的浴室，嚇到吃手手。」

一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，可見廁所地板堆滿一包包的垃圾，馬桶泛黃斑駁，馬桶座墊、洗手台和牆壁積滿了陳年污垢，看似許久沒有使用，而洗手台更是誇張，疑似水管阻塞已久，滿滿的污水幾乎快要漫出來，裡面還有許多菸蒂，再加上昏暗燈光，看上去相當陰森。

女網友表示，她偶爾才回家一趟，從未進過家人的廁所，這次是因為剛好要拿東西，才驚見這恐怖景象，「房間乾淨的很，進廁所才嚇到，而強者母親現在還有在使用。」

照片曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛嚇喊「忍不住憋氣」、「我都聞到味道了」、「這能住人嗎？」、「這應該20年沒清了吧⋯」、「每天在這樣的環境生活，應該可以練就到百毒不侵」、「那是命案現場吧」、「都市傳說」。

另外也有熱心網友感到擔心，建議原PO多多關心家人，「有些生活不便者，或是精神上需要幫助的，生活空間確實會這樣，雖然很難接受...但真的需要多給予關懷」。

廁所地板堆滿一包包的垃圾，馬桶泛黃斑駁，座墊全是陳年污垢。（圖／爆廢公社） 廁所地板堆滿一包包的垃圾，馬桶泛黃斑駁，座墊全是陳年污垢。（圖／爆廢公社）
洗手台和牆壁積滿泥沙。（圖／爆廢公社） 洗手台和牆壁積滿泥沙。（圖／爆廢公社）
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