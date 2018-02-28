《農民曆小幫手》和平紀念日 2018國曆二月二十八日

《農民曆小幫手》和平紀念日 2018國曆二月二十八日

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今天是和平紀念日，國曆二月二十八日、農曆一月(甲寅月)十三日(辛卯日)
《農民曆小幫手》和平紀念日 2018國曆二月二十八日 《農民曆小幫手》和平紀念日 2018國曆二月二十八日

宜：祭祀、祈福、齋醮、解除、沐浴、除服、求醫、破屋、交易、納財、納采、安葬。

忌：起造、進人口、納畜、合醬、開井、捕獵、栽種。

【節日由來】：1947年2月27日，專賣局官員在台北大稻埕查緝女販私賣香菸，竟打傷女販，後來又開槍射殺抗議的市民，導火線就這樣引燃了。第二天（2月28日），台北市民遊行示威，前往官府要求懲辦兇手；卻遭到機關槍掃射，於是事情愈演愈烈，台灣百姓全面起來抗爭。一些地方上較有名望的人，為了弭平亂事便出面協調。奉派來台的行政長官-陳儀，卻沒有誠意處理善後，一面假裝和代表們協商，一面卻向蔣中正請求派兵鎮壓。3月8日，大軍登陸後，立刻由北到南展開大規模的整肅行動，抓的抓、殺的殺、失蹤的失蹤，死傷難以估計，這便是「二二八事件」。

今天是國曆二月二十八日，228和平紀念日。

1995年，李登輝總統代表政府向受難者家屬致歉。1997年2月，台北市政府、行政院相繼宣佈明訂每年2月28日為「和平紀念日」。不管是政府或民間所做的這些努力，目的都是相同的，那就是告為死者在天之靈，撫平受難者家屬心中的創痛，並促進全民的團結。

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