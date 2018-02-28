國軍在二二八用「達姆彈」殺人？蔡正元：美國間諜的謊言

2018年02月28日 09:30 陳慶餘

國民黨前政策會執行長蔡正元（黃世麒攝）

今年是二二八事件71週年，日前由國史館與高雄市立博物館合作出版的新書《解密．國際檔案的二二八事件海外檔案選譯》中，提到國軍曾經在當年利用打入人體內會開花，在國際間被禁用的「達姆彈」來攻擊人民而引發熱議。對此，國民黨前政策會執行長蔡正元28日凌晨就在臉書上發文指出，當年民國政府軍在武裝衝突中使用達姆彈除了是「台獨份子最愛說的謊言」以外，同時也是一則「美國間諜編造的謊言」。

蔡正元指出，達姆彈是一種被國際法禁用，而且射入人體會開花的子彈，但過去在鎮壓菲律賓獨立運動時最愛用達姆彈的就是美國人，而在整個二二八事件中有數不清的槍戰，但是就只有出現過一顆達姆彈，「沒有人看到第二顆達姆彈的彈殼，而且這顆達姆彈出現在美國駐台北副總領事葛超智手上。」

蔡正元說，葛超智的真實身分是一個專搞顛覆活動的間諜，而這顆達姆彈根據他的說法，是政府軍在街上掃射，然後射入一家診所裡面的醫學書籍上，因此葛超智就把這顆達姆彈交給了聯合國駐台武官愛德華潘恩，並且指控政府軍違反國際法，但沒想到潘恩在檢驗過子彈後，就把子彈退回，並表示這顆子彈是日本人的而拒絕呈報給聯合國，「葛超智看奸計未能得逞，轉而向媒體散佈消息，說政府軍使用達姆彈。」而事後葛超智也因為捏造事實而被美國大使司徒雷登開除，並且永不錄用。

蔡正元進一步表示，現在這起由葛超智製造出來的「達姆彈事件」，竟然變成了台獨人士口中「中國人用達姆彈射殺台灣人」的說法，但是其實真相是：

一、如果政府軍若有使用達姆彈，二二八槍戰那麼多，不會只出現一顆達姆彈殼

二、各個槍戰現場，沒有人看過達姆彈，而只出現一顆在美國領事館

三、聯合國武官驗證這顆達姆彈殼確定是日本人的，台籍日本兵更容易取得

四、民國政府的兵工廠，當時沒有能力製造達姆彈

五、如果政府軍有使用達姆彈，聯合國調查小組早就找上蔣介石了，還輪不到台獨人士說三道四

因此蔡正元也做出結論，指出這顆達姆彈殼和被打中的醫學書籍，現在還放在二二八紀念館展覽，因此二二八事件的達姆彈事件，根本就是美國間諜製造的謊言。