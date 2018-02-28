學測高分填警大遭酸「放棄未來」 網：光起薪就贏了

2018年02月28日 09:52 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

近日學測放榜，不少高中生忙著填志願，決定未來的方向。而有網友就發現，近幾年有學生考得68、69級的高分，紛紛放棄填選前幾志願的名校，反而選擇警察大學，讓網友不禁發文問「為什麼學測一堆人要填警大？」

一名網友在PTT表示，最近在高中討論區看到不少學生，考得69級分後打算填警大，而不選擇台灣前幾大名校，「如果我有辦法考這分數不會想填警大耶！」他更提到「填警大的動機到底是什麼？真的對警察警官這職業有興趣嗎？還是純粹國家鐵飯碗才填以後不怕失業，臺灣反而公職最穩定，是不是代表要完蛋了？」

而此篇發文也引發討論，有網友抱持相同看法表示「唸警大就一輩子注定在台灣了」、「總是有不思進取、好逸惡勞的人，覺得給國家養當米蟲比較幸福啊！」、「對自己未來放棄的人很適合唸警大」、「除非家裡沒錢，以後一定會後悔」，另外則有人認為警大很難考「鑑識科分數超高啊！」、「當初7開頭，他們還說你勉強能上」、「警大有的科國考很難考，考三年考不上就準備賠錢」、「某些科起薪還高過醫生呢」。

而許多人表示，填警大的主要原因是畢業後薪水、待遇比其他工作好「警大出身的升遷機會大」、「警大畢業通過特考就是2線1，薪水的幅度可不是警員可比的」、「出來就6萬躺著賺」、「高中生就是天真，警大的起薪和調整幅度屌打90%工作」、「警大穩定，薪水也不低了」、「有的科一出來起薪就有83k左右了，屌打22k」。

還有過來人表示，儘管警大畢業後待遇好，但工作內容也很辛苦「警大也不是每個人都待下的，有同學進去新訓一個禮拜就受不了那種生活了」、「出來薪水不錯，但是你整天處理人的問題，你就頭痛了。但是真的沒八萬這麼高，特例吧！」、「也不是全部起薪都80k啦！大多數剛畢業薪水比基層還少」。