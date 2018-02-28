拆賣場全新鞋套塞鞋試穿 婦被抓包：我要買試穿合理

2018年02月28日 11:05 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少民眾在選購商品時，都會試穿比對尺寸，但不是每樣產品都有提供試穿服務的。高雄仁武一名網友在知名賣場目擊到一幕誇張畫面，一名婦人想買鞋套，竟自備一雙已穿過的球鞋，並將賣場架上的全新商品拆封試穿，讓目擊者痛批「妳整個套進去那到底誰要買妳穿過的？」

一名網友在《爆料公社》發文表示「大嬸，妳要買鞋套可以，妳要找尺寸也可以，甚至妳要全部拆開看也算了，妳整個套進去那到底誰要買妳穿過的？還嗆我說妳就是要買，所以試穿合理，我也是醉了...」之後他請服務員出面處理，反而被認為態度不好。

許多網友紛紛表示「原來我看到被拆過的鞋套就是這樣來的…」、「希望阿姨…全部打包回家了」、「雨鞋還好。但是實在是觀感太差了」、「鞋子不知道有沒有踩過屎」、「不懂啥叫拆封視同購買嗎？要拆也要叫店員來，自己動手，算什麼？要全部打包嗎？」、「鞋套不能這樣試吧？她那雙鞋不是乾淨的吧？其實真的要幫家人買隔空稍微比一下就好，這樣直接放進去會把鞋套弄髒，很沒公德心」。

也有網友幫忙緩頰「我之前去買鞋套也問了店員，他說可以試套，我也是把整隻腳套合適了才買啊，而且套過了有什麼好不敢買的，不懂？」、「而且鞋套只是怕鞋子濕掉的一種用品而已，又不是什麼衛生用品，然後大家都覺得很噁，很沒禮貌什麼的。況且店員如果已經同意他這樣試，然後版主就這樣發文，大家罵他罵成這樣不是很冤枉」、「去店內買鞋不是都會試穿嗎？除非是有規定不能拆封，也可以約束她必須包回原狀，但是這樣試被說噁，好像是不是有點過了」。

還有人認為不需要PO文公審「一點都不好笑，服務人員都到那去了（還拍上傳）（真是夠了），如果這是你（妳）家人，看誰笑的出來」。實際上，不少店家都會標示「拆封視同購買」的告示，若是真的需要可詢問店員，避免自行拆封造成不必要的爭執。