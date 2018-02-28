嫌上菜太慢！大媽竟暴怒撂人圍毆女服務生

身穿綠衣的大媽出手攻擊身穿紅衣的女服務生（影片截圖）

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嫌上菜太慢！大媽竟暴怒撂人圍毆女服務生（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

有錢就是大爺？中國大陸社群網路近日瘋傳一段多名到餐廳消費的奧客圍毆女服務生的影片，引起網友熱烈討論。據了解，在上週日（25日）晚間，一群客人到湖南衡陽市珠暉區創景外灘的一間餐廳用餐時，疑似是嫌上菜速度太慢，竟出言辱罵並且毆打女服務生來出氣。

根據在網路上瘋傳的影片中可見，有十多名顧客圍在收銀台前理論，並且出言辱罵一名女服務生，期間一位大媽疑似是氣不過，竟出手摑了女服務生一巴掌，接著又抓住對方的頭髮猛毆其頭部，而一旁的男子也加入攻擊行列，將女服務生推倒在地並且拳打腳踢，另一位大媽更拿起一旁的碗盤砸向女服務生，直到其他的員工上前制止後眾人才停手，而女服生則是一邊痛哭一邊由同事攙扶離開。

對此，餐廳的經理表示，當時是因為客人覺得上菜太慢才會不滿，「說了好多難聽的話，當時讓我們的服務員跟他解釋，我說我們的菜已經在切了，該上來的一定會給你上，你就稍等一下」，但沒想到對方卻變本加厲持續辱罵，最後更出手攻擊女服務生。

相關影片曝光後，大批網友紛紛留言撻伐，痛斥這些奧客實在是太過份，而目前餐廳已經報警處理，被打女服務生的家人表示，出手打人的大媽及男子事發至今都沒有任何道歉。警方指出，目前已經著手進行調查，已經找到其中一名涉案的張姓顧客，而被打的女服務生則是受了輕傷，沒有大礙。

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