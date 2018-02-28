新新台幣鈔票改版需砸500億 網友抓包上頭寫「中華明國」

2018年02月28日 12:25 陳慶餘

由Yujun Lin設計的「福爾摩沙－美麗之島」獲得網友一致好評，奪下專業組首獎，抱回十萬獎金（翻攝http://designntd.buzzorange.com/works）

民進黨立委高志鵬去年6月表示，現有的鈔票上有孫文、蔣介石這些個人崇拜的偶像甚至獨裁者圖像，加上自己看膩了新台幣，因此提出新台幣圖案改版活動，並且推動「新新台幣」設計比賽，比賽結果在經過網友票選後於本月27日出爐，但由於新台幣改版需要花上約500億公帑，因此網友評價也相當兩極，甚至還有眼尖的網友發現，在比賽中奪下人氣獎創意組的紙幣不知是有意還是無意，竟將「中華民國」寫成了「中華明國」。

提案修改中央銀行法，要求新台幣改版的形式、圖案應由國幣設計委員會擬定，改版時納入公民參與程序，主張如此可以讓民眾決定新台幣樣式，並且推動「新。台幣設計競賽」來讓民眾發揮創意。高志鵬進一步指出，自己推動新新台幣設計比賽沒有任何的意識形態，只希望民眾能有公共參與的精神。

不負眾望奪下專業組首獎的「福爾摩沙－美麗之島」在鈔票上印有代表台灣特色的101大樓、台灣黑熊、台灣藍鵲等等圖樣，甚至還發揮創意，可用5張不同面額的鈔票組成一個台灣的形狀，因此一推出後就獲得無數網友好評。

不過也有眼尖的網友發現，奪下網路人氣獎創意組首獎「台灣藍鵲－發現台灣之美」的千元紙鈔上，竟然將中華民國寫成了中華「明」國。對此，網友也紛紛開玩笑的留言表示「還好不是中華冥國」、「很好啊，回歸大明國」、「反清復明？」

對於新台幣改版問題，近日才剛交棒的央行前總裁彭淮南就曾經表示，若新台幣要改版，預計回收就要花費6年113億，加上改版需要花的372億以及其他成本，大約需要花上500億，因此新台幣到底要不要改版也引起網友議論。

不少網友都認為此舉是「沒事找事」、「錢沾8800億都開下去了，500億只是漱口而已」、「看膩了新台幣可都捐給我喔」、「500億從資進黨跟那些台獨團體黨產出不就好了」，而央行發行局日前也表示，通常是因為市面上偽鈔充斥才會需要改版，但現在新台幣防偽功能很好，因此並沒有改版的急迫性。