誤判胃癌夫過世！他在停屍間「復活」眼角落淚離世

2018年02月28日 15:14 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大陸湖北一名男子被診斷出罹患胃癌且已到末期，近日其妻子發現，他已在睡夢中過世，於是打電話給葬儀社來處理，沒想到大體化妝師幫屍體化妝時，屍體竟突然「復活」，脈搏還有輕微跳動，但為時已晚，醫護人員到場檢查時已無呼吸心跳，讓他的妻子當場崩潰痛哭。

根據《十堰晚報》報導，陳姓女子表示，去年11月丈夫回鄉辦事，之後卻突然無法進食、喝水，至醫院檢查後才得知罹患胃癌末期，幾天前病況才稍有控制，於是將丈夫接回家照顧，沒想到26日早晨8時左右，卻發現熟睡中的丈夫已無呼吸心跳，心痛的她打給葬禮服務公司，告知丈夫已過世的消息，請他們來處理「我一個人好害怕，請你們過來將他的遺體運走」。

該公司接到通知後，趕緊派人將屍體運走，豈料化妝師在替屍體整理儀容時，發現他的嘴唇輕微顫抖，而手指還微微抖動，化妝師趕緊請負責人來確認，發現他還有輕微的脈搏，而嘴巴也出現微開的現象。不過醫護人員到場後，男子已無呼吸心跳，當場宣告死亡，最讓人痛心的是，當時他的眼角還落下一滴眼淚。

陳妻得知此消息後，當場崩潰大哭並提到，為了醫治丈夫的病，畢生積蓄已被用盡，而孩子都在外地打拼，家裡根本沒有錢可以在醫治丈夫。葬儀社老闆任先生考慮到他們的狀況，表示願意幫忙支付搶救費及後事的全額費用，他也透露，已多次碰過死而復生的狀況，由於身體出現冰冷、生命體徵微弱，許多家屬都會誤認為死亡，因此他們也會再仔細檢查，就是為了避免憾事發生。