11年前這部台灣電影在韓大紅！贏過《我的少女時代》

2018年02月28日 15:53 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近年來有不少南韓電影叫好叫座，實力不輸好萊塢，從前年上映《屍速列車》到去年底《與神同行》，創下南韓電影在台票房紀錄，成為全民話題，為此有網友好奇提問「反觀台灣，有什麼電影在日韓非常賣座？」，引起網友熱烈討論，其中11年前上映的《不能說的秘密》被南韓選為「最想在電影院重溫電影第一名」，並重新翻拍。

一名網友在《批踢踢實業坊》好奇發問「台灣有什麼電影在日韓非常賣座？」引起網友熱議，其中這兩部最讓人印象深刻，紛紛大喊「我的少女時代，我韓國朋友還會唱中文主題曲」、「我的少女時代出來之前，是那些年很紅」、「不能說的秘密，在韓國紅到一堆人拍影片模仿鬥琴那段」、「不能說的秘密去年又重新在韓國上映」、「不能說的秘密，韓國人很愛穿越劇情節，真的很紅」。

南韓電影在台相當賣座，而台灣電影在韓也同樣受到好評，其中《我的少女時代》2015年在台創下4.1億高票房成績，隔年在韓上映後，靠著口碑效應，短短兩周刷新台片在韓國賣座新紀錄，成為韓國最賣座的台灣電影。

飾演男主角徐太宇的王大陸在韓國更是人氣高漲，曾受邀出席南韓MAMA音樂盛典擔任引言人及頒獎人，掀起網上一陣暴動。另外，有不少韓國藝人都曾翻唱過該片主題曲《小幸運》，朗朗上口的旋律搭配上電影熱潮，使該支MV成為Youtube華語首支點閱率破億的歌曲。

另外，由周杰倫自編自導的《不能說的秘密》2008年在韓上映，一上映就掀起轟動，成為家喻戶曉的台灣電影，其中「鬥琴」橋段更是受到歡迎，不僅被藝人應用於綜藝節目上，網路上也出現許多韓國素人模仿影片。

除此之外，該片於2015年獲南韓票選為「最想在電影院重溫電影第一名」，在南韓重新上映，2017年南韓宣布將翻拍此作品，將主角將從設定的高中生換成大學生，預計明年開拍，讓許多影迷相當期待。

許多南韓觀光客來台也會特地到淡水一日游，尤其為了參觀周杰倫的母校，重溫電影濃濃感動，可見人氣相當之高，而其他在南韓爆紅的台灣電影還有《那些年我們一起追的女孩》、《聽說》、《盛夏光年》等等。

《我的少女時代》2016年在南韓上映。(圖/翻攝網路)