2018年02月28日 17:24 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

人的一生中多多少少都撒過一些謊，這也讓人不禁想探究人類想說謊的原因，其實撒謊的原因有3種，像是「掩飾過錯」、「影響他人」及「獲取利益」。就有心理諮詢師表示，可以透過回憶過程像背書、反常小動作、眼神不自然等細微的差異，識破對方正在撒謊。

據陸媒《生命時報》昨(27)日刊登一篇由心理諮詢師田鶴撰文，旨在探討人類撒謊的3種原因。據統計顯示，約莫有一半以上的人，每天都會撒5個以上的謊，幾乎沒有不撒謊的人。

田鶴指出，人類之所以撒謊，主要有3類原因，首先是「掩飾過錯」，多數人會因為害怕，想逃避責任、迴避他人，因此會用說謊來掩飾過錯，這也是說謊中最常見的原因。像是「水杯不是我打破的...我沒有偷吃糖...」等。對此田鶴表示，「我們幾乎每天都或多或少、有意無意地否定、掩飾自己做的一些不符合他人期望的事，以保護自己免於懲罰、責備。」

第二類原因「影響他人」。田鶴表示，這也是個常見的說謊動機，以控制他人讓對方做出自己期待看見的行為，而這樣的控制又分為正負兩面，負面的控制很像「威脅」，像是「主管說你必須要這麽做」、「今天任務沒完成就辭退你」等；正面的控制則較屬「善意的謊言」，像是「媽媽不餓，你多吃點」等。

第三類原因是「獲取利益」，文中的「利益」其實是指獲得名利、形象等外在的好處。田鶴進一步指出，「近5分之1的人會為了得到金錢上的好處撒謊，還有人為了提升自我形象，說一些言過其實的話」，例如：我從小到大都考第一、我能讓每個進行不下去的項目「起死回生」等。

眼神直視更要懷疑！專家曝3訣竅「識破50%謊言」(圖片／取自達志影像)

只是，相信大家都不希望受到欺騙，因此田鶴也分享了平時可以透過一些蛛絲馬跡來識破對方謊言。像是「回憶過程像背書」，普遍來說人類很難記住過去發生的事的所有細節，當人在回憶做過的是、說過的話，敘述過程中多少會出差錯，甚至會在描述過程中反覆糾正錯誤、理順思路。而說謊的人通常能「一氣呵成」，且每次的「回憶」都一模一樣，這是因為「它們早已將編造好的場景、文字『背』了下來」。

「反常小動作」也是判斷正在說謊的原因之一，當一個人在說話時，自然情況下會有手部動作，透露著這段談話很輕鬆，反之說謊的時候，手部動作會慢慢趨緩，甚至突然停止，這是因為說謊時會產生緊張情緒，讓人不得不將注意力集中在「杜撰」、「圓謊」上。另外，說謊時可能會頻繁地「抿嘴」，這是一種安慰的反應，顯示內心深處有壓力的的表現，因此可以研判本身若沒有抿嘴習慣的人，不由自主地緊閉雙唇時，代表他很可能在說謊。

最後，「眼神不自然」。田鶴解釋，有些人在說謊的時候，眼神會飄忽不定，不敢正眼直視對方，這是因為心虛、怕被看穿；「但也有些人在欺騙撒謊時，會死死地盯著對方看，認為這樣做能增加他人的肯定和信任」，但其實這種「故作自然」的樣子更值得懷疑。文末，田鶴也透露，確實有研究證明，人類能靠直覺判斷出50%的謊言，因此當你對一個人總有無法信任的感覺時，對方很可能確實有欺騙你的行為。