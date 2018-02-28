想考公職不加班可能嗎？現役公務員打臉嘆辛酸

想考公職不加班可能嗎？現役公務員打臉嘆辛酸（圖／中時資料照）

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／綜合整理

如今薪水凍漲年代，年輕人想要高薪只能靠兼職或加班，大部份人總認為考到公職後就能夠擁有穩定的工作，擺脫低薪、加班生活，其中一名待業網友想要考公職體系，只因為嚮往著「準時下班」的工作，沒想到遭到一票現役公務員打臉，並說：「最準時的都是清潔工！」

一名網友在《批踢踢實業坊》發文，表示自己年紀不小了，想要尋求一份穩定的工作，對此做過許多功課，發現公務員最符合心目中條件，只要任職15年以上就能領月退，但他也透露希望能夠準時下班，對此詢問：「請問公務員一定會加班嗎？難道主管有權力留人超過5點？那是不是應該有加班費？對於不合理的加班，我可以申訴嗎？」

許多公務員看後頻頻搖頭，紛紛直呼不可能，「抱持不想加班的想法建議不要考，極大可能會失望」、「不可能不加班，你要擔心的應該是不給加班費跟補休」、「我辭職前換過三個單位，最準時的都是清潔工」、「不論做什麼工作，都有可能加班，先入為主的拒絕加班，請另謀高就」。

另外也有人無奈分享經驗「公家單位不會叫你加班，但是很多工作都有時效性」、「主管不會叫你加班，只會說這業務報表今天要」、「很多時候加班是因為自己事情做不完，當然你要準時走，主管沒有權利留，但是年終打考績的時候他就有權利了」、「申訴當然可以，不加班也可以，但是主管要整你的方法多的是」、「不加班會有人在背後說你太閒」、「我自己是公家主管，我每週工時平均85小時」。

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