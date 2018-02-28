國中妹交往暖心男大生 網憂心警告：母湯喔！

2018年02月28日 18:29 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

一名女網友PO文表示，還在就讀國中二年級的妹妹，在交友軟體讓認識了一個正在就讀大學二年級的男生，一開始妹妹先是騙對方自己是大二學生，後來兩人開始交往一段時間後，她向對方坦承自己才國二，於是兩人斷了連繫好幾個星期，但妹妹天天以淚洗面，後來妹妹還是鼓起勇氣傳訊給男大生，一個月過後妹妹開心的透露兩人在一起了，文章曝光後，引發網友熱議。

原PO透露，該名男大生對妹妹可以說是無微不至的照顧，有一次妹妹在學校跌倒摔傷腳，「男友20分後就直接騎車來我們家門口，給她包紮、清洗傷口，之後幾天她男友每天都會來，一直到我妹傷口結痂完全不痛的時候」，還有一次妹妹發燒，妹妹男友也是一連串照顧到她好為止，「比爸媽和我照顧的還周到」。

目睹這些過程的身為姊姊，感動到紅了眼眶「我妹真幸運這麼快就找到了對的人」，有一次原PO問妹妹男友「喜歡我妹哪點？」對方則回說「她的所有」，原PO表示「雖然這句不太可信但是從他眼神看的出來，他是真心愛我妹的」，一開始本來家人都反對，現在也已經接受妹妹的這位大學生男友了。

文章在《Dcard》上引發網友熱烈討論，不少人都相當擔心妹妹還未成年，紛紛留言警告，「覺得還是要你妹小心啊，是在網路上遇到又這麼快就喜歡上？」、「國二還不可以哦！要忍一忍」、「要提醒他們不可以做出越界的事情，不然男生是會有刑事責任的」、「要時常提醒他們，不要觸法了」、「妹妹母湯喔」、「知道對方只有國二還可以？」、「但願是個美麗結局，真的還是要多多關心年紀還小的妹妹」。