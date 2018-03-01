遊台北吃頓飯讓他驚呆 大嘆：22K原來是在講南部

物價差距，在「吃」這一方面通常最明顯（中時資料照）

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台灣北部與南部的薪資差距一般民眾都時有所聞，但薪資不同，物價也會有所差異。近日就有網友有感而發的表示，自己去了一趟台北，並且在商場點了一個簡單的套餐，竟然就要價300元，讓他驚呆之餘也感嘆的表示「所以很多人說經濟不好、薪資22k-30k，原來是在指南部嗎？台北薪資到底是多高啊，這樣的物價真是讓我像是鄉巴佬進城」。

該名網友在《Mobile01》發文指出，自己最近從南部的小城市去了台北一趟，似乎整個地方都更進步了，但是南部卻幾十年在原地踏步。網友表示，他當天六點左右到了一間商場去吃飯，點了含有一碗牛肉麵、小菜及飲料的套餐，竟然就要價300元，加上又看到餐廳沒有什麼人，讓他心裡暗想「這麵賣這麼貴，難怪沒人…吃起來也還好，實在不值這個價格，這間店應該做不了多久了吧」。

但沒想到當他吃完後，要站起來離開時才發現，整間店竟然突然坐滿了，原來剛才店裡面沒人只是因為還沒有到真正的用餐時間，讓他感嘆的表示「所以很多人說經濟不好，薪資22k-30k，原來是在指南部嗎？台北薪資到底是多高啊，這樣的物價真是讓我像是鄉巴佬進城，所以看來大家都過得不錯啊？」

文章曝光後掀起網友熱議，紛紛留言表示「本來想說應該沒那麼快的…停滯性通澎（膨）」、「請來竹北，這裡比台北還貴」、「吃不起可以改吃7-11，單價比較佛心。還有這種店不就是專坑鄉巴佬的嗎？就不用太玻璃心了，被坑就算了，台北人的高薪資就靠你了」、「外地人來台北常會驚訝於台北的物價，然後強迫自己提高消費。事實上一般市井小民怎麼可能每天都吃餐廳或美食街，捷運站附近也有便當店只賣50元啊！生意好的不得了」。

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