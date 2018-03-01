哪縣市交通最恐怖？「紅綠燈當裝飾」台北、高雄都輸它

2018年03月01日 09:42 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣地狹人稠，加上車流量大的狀況，經常導致交通亂象，而北中南的交通問題也不盡相同。一名網友發文表示「請分享你覺得哪一個縣市交通最恐怖？」依序舉出台北、台中及高雄等地區，而此篇發文也引發網友討論，其中「台南」榮登網友心中冠軍。

網友在PTT表示，「相信大家都有體驗過不同城市的交通狀況」更舉例，從基隆騎去台北的上班族，一早就要面臨龐大的車流量與堵車問題「很會亂鑽車與車之間，險象環生，開車的人都害怕擦撞到，開車都很小心」。而雙北則是「交通打結嚴重」，有些沒耐性的駕駛還會擋車、逼車與搶車道。

原PO也提到「在台中火車站周圍交通真的很擁擠，要提高眼觀四方（面）耳聽八方的功力，才能小心開車騎車。在高雄，當地騎車的人根本無視紅綠燈直接左轉，嚇到對向開車的人，我覺得危險程度，應該是台北>台中>高雄」，也想得知其他網友對於其他縣市的上路經驗。

許多網友都點名「台南」(圖翻攝自/PTT)

此文一出，引發網友討論，其中有200多名網友認為「台南」交通最恐怖，「台南三寶很多，無法預期的騎法讓你各種摸不著」、「南部大部分的紅綠燈是裝飾品，你說恐不恐佈」、「高雄待多年覺得台南比較可怕，搬到台南後就開始騎遠程，能避免就避免」、「在台南，敏捷至少都會練到90以上，不然活不下去」、「台南，很多會騎車騎一騎路中間停下來，超級路人問號」、「那邊蠻多人覺得紅燈右轉或路上直接迴轉很正常」、「這不單是交通設備硬體法規問題，而是台南當地人騎車開車方式讓大家最害怕」。

其中高雄與台中，也位居網友心中二、三名「高雄左轉要用命拼的」、「高雄人推高雄，紅線=停車格，違規左轉逆向根本日常」、「在台南騎車三年，現在搬到台中，覺得台中超可怕！」、「台中的台灣大道不是普通的恐怖，汽車機車公車擠在一起」、「在台中之後，回高雄都覺得交通是慢動作。中港路機車汽車公車一起擠真的很恐怖」、「開車的話台南，騎車的話台中，台北其實算很守規矩的」。

也有網友點名雙北「台北，交通複雜度最高全部擠成一團」、「台北計程車一下切內線，一下又加速到外線，想怎樣就怎樣，好幾次都差點出車禍」、「新北啊！中和景平路、新莊中正路尖峰都嘛亂爆」、「台北是速度快，高雄是亂數方向」，還有人認為「我覺得每個地區都很恐怖，台北太擠車太多，高雄路雖然寬但是有各種神奇轉彎方式，台南道路設計跟其他地區不太一樣(很多圓環)。最讓我不能接受的應該是台南，老人三寶太多…」，更有網友開玩笑表示「結論：東部的相對安全」。