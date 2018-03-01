沉默之丘？怪物濃霧鎖雙北 野狼女騎士騎回家全身濕

沉默之丘？怪物濃霧鎖雙北（圖／翻攝自《台北之北投幫》臉書）

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／綜合報導

今（1日）凌晨起，雙北地區突然壟罩在一片「怪物級」的濃霧中，能見度不及100公尺，一名騎野狼的女騎士透露，從士林騎回淡水全身濕透，「騎在沒人的地方還以為沈默之丘…三更半夜真的很恐怖欸！」對此，氣象局解釋，這是因為氣溫回升後，空氣中的水氣飽和後飄浮在空中，和地熱形成「輻射熱」，以至於大台北出現一片霧茫茫的景象。

沉默之丘？怪物濃霧鎖雙北 早上4時40分，台北101旁的景象。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

昨日晚間至今日清晨出現的「怪物級濃霧」在臉書各社團引起網友熱議，不只野狼女騎士驚呼猶如置身在電影《沉默之丘》的經典場景，也有不少人驚呼「明明沒下雨，睫毛上都是小水珠！」、「剛剛開車一路上（龜山）也是這樣，如果路邊出現獨角獸也不覺得怪的感覺」、「樹林可以說看不到路」、「三重也起大霧」，還有人回憶「之前2/19凌晨淡水也是這麼大的霧，而且根本看不見關渡大橋，在大橋上真的很有史帝芬金的迷霧驚魂感覺」

沉默之丘？怪物濃霧鎖雙北 野狼女騎士騎回家全身濕。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

針對此次的霧鎖雙北，氣象局預報員顏增璽表示，主要是因風向轉為偏南風，加上水氣偏多，空氣中水氣飽和後飄在半空中，就容易會有霧氣產生，但由於測站夜間不進行觀測，所以當時並無發布濃霧特報，直到清晨濃霧散去，能見度已恢復到10公里以上。

根據氣象局網站資料，當冬季天氣晴朗且風力微弱，如靠近地面的空氣富含水氣，會在入夜時與地面散發出來的熱相結合，而到清晨氣溫較低時，空氣中水氣會凝結成小水滴，散布在空氣中形成「輻射霧」，通常在太陽出來後，地面溫度上升後這種霧通常會迅速消散。在台灣來說，尤其好發於冬、春季。

文章來源：Facebook/爆廢公社

文章來源：Facebook/台北之北投幫

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