8歲女兒畫日記「電話把爸爸捉走了」 警父內疚落淚

8歲女兒畫日記「電話把爸爸捉走了」 警父內疚落淚（本報系資料照片/圖為示意圖）

友善列印
/綜合報導

警察在社會上扮演維護秩序的角色，也須隨時保持待命狀態。大陸哈爾濱一名警察的妻子，最近在網路上貼出女兒的繪圖日記，圖中是一家三口的生活日常，她畫出幼小心靈中的堅強與無奈，讓做母親的她不禁寫下「警察之家的日常就是這樣，警嫂警娃除了堅強，別無選擇...」。

一家三口過得和樂融融 一家三口過得和樂融融(圖翻攝自/中國警察網)
一通電話打破原本的幸福(圖翻攝自/中國警察網) 一通電話打破原本的幸福(圖翻攝自/中國警察網)

哈爾濱巡警大隊特警中隊中隊長劉威，經常加班導致無法陪伴8歲女兒，因此她對爸爸顯得有些陌生，在她的印象中，逢年過節爸爸都不在，身邊僅有媽媽陪伴。去年年底，劉威好不容易提早下班，與父母至爺爺奶奶家吃飯，返家後想與爸爸玩一會兒再睡覺。沒想到，期間卻聽到電話聲響起，劉威接到指令需外出執行任務，但他們一家其實已計畫，隔日元旦要去看冰燈和雪雕，父親卻因一通電話就離開，看在8歲女兒眼裡相當難過。

一通電話卻把爸爸帶走了(圖翻攝自/中國警察網) 一通電話卻把爸爸帶走了(圖翻攝自/中國警察網)
最後只剩下她與媽媽，原本熱鬧的家變得安靜(圖翻攝自/中國警察網) 最後只剩下她與媽媽，原本熱鬧的家變得安靜(圖翻攝自/中國警察網)

之後她將自己的心情畫成日記，日前她的母親整理家務時突然發現，讓她的心裡也相當不捨。劉威得知後也深感內疚，眼眶含淚的表示，每逢假日就是最忙的時候，至從擔任中隊長7個月已出勤343次，平均一天2至3次的勤務量「我都不敢對她承諾說帶她出去玩，因為我可能隨時會走」。

8歲的女兒只希望爸爸能陪伴她(圖翻攝自/中國警察網) 8歲的女兒只希望爸爸能陪伴她(圖翻攝自/中國警察網)

每天出門上班，孩子都還沒起床，回家時也都睡了，有時候早點回家，女兒會要求陪她玩，但他總會因身體太累而拒絕「當時能看出孩子失望的眼神，但以為她小，可能很快就忘了，或被其他事物轉移了注意力，沒想到她都知道」。也提到，看到這些畫才知道自己虧欠女兒太多，未來也希望可以多擠出些時間，彌補兩人失去的時光。

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