公園打棒球遭阻！他問為何不蓋架高網 網酸：PU才能撈錢

公園打棒球遭阻！他問為何不蓋架高網 網酸：PU才能撈錢(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

台灣很多人喜歡棒球，但卻沒有完善的設備供民眾練習。日前台中有4名學生，熱愛棒球卻苦無沒有練習場地，於是至公園空地進行簡單傳接球，沒想到卻遭當地鄰長阻止，而這起事件也引發討論，就有網友問道「為何台灣不比照日本在運動場和公園架高網？」

一名網友在PTT表示，日本對於棒球較支持、友善，無論學校、公園或學校停車場，都有加裝高網的安全措施，「反觀台灣的學校運動場，幾乎沒有設置安全護網，再抱怨棒球很危險。台灣學校有錢亂蓋昂貴的PU田徑場，卻沒錢架高網，這實在讓人說不過去，散步和跑步的愛好者，原本就沒有權利一直霸佔所有運動場地的使用權」，更問道「為何台灣不多在運動場和空地架設高網，以增加棒球愛好者的運動空間？」

有網友認為是觀感問題「PU跑道才能給民眾耳目一新的感覺，網子只有實際功能，但一點美觀作用都沒有。台灣公共建設都是先求美觀漂亮，看了亮眼後才求作用」、「你問：是不是台灣民眾喜歡華而不實的設施，我可以回答你：是」。還有網友酸，PU跑道較好賺錢「因為PU比較能撈啊！」、「PU才能撈錢，高網維護費不會很貴」、「PU就是官商勾結的產物，擋人財路的想法絕對無法實現」、「蓋PU不知道腦袋在想什麼？只想消化預算」。

也有人認為台灣愛好運動的人士不多，儘管有完善的運動空間也沒人使用「台灣人真的沒那麼多人愛棒球，要花錢弄場地花費又高，要平均真的很難，人家做得到不見得台灣願意，我也看過有很棒的場地，結果根本沒什麼人在去運動的，外國人真的比較愛運動，台灣人是...愛看人家運動吧！」

更有網友指出，台灣的問題主要出在校園配置及城市規劃「其實追根究底還是台灣適合運動的空間少，PU的優點是它為專屬的運動空間，不用與車爭道，出了校園其實沒什麼空間運動，台灣雖然超愛看棒球（遠大於所以運動）但以棒球的運動人口不到1%，遠低於慢跑籃羽桌排球。所以要廣蓋球場是不符合現況」。

文章來源：PTT原文

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