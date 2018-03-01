台南鹽水蜂炮懶人包 交通、安全事項全攻略

圖為去年台南鹽水蜂炮元宵節「蜂」狂轟炸，眾人接受震撼洗禮，期盼新的一年紅火旺發。（本報資料照片／王錦河攝）

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名列世界三大民俗慶典之一的台南鹽水蜂炮，與平溪天燈同列「北天燈，南蜂炮」的美譽，今（1日）上午8時在鹽水武廟舉行啟炮儀式，展開為期兩天的熱鬧慶典，不少遊客提前體驗「犁蜂炮」的刺激，一早就全副武裝體驗轟炸，直呼過癮！今年想體驗與眾不同的鬧元宵者，中時電子報特別整理了重點懶人包，讓你玩得刺激又安全！

台南鹽水蜂炮登場 遊客體驗開炸大呼過癮 一年一度的鹽水蜂炮活動1日上午在鹽水武廟啟炮，以小小兵等卡通人物當造型的第一座蜂炮城也在廟前施放，讓一早前往體驗的民眾大呼過癮。中央社記者楊思瑞攝 107年3月1日

【活動資訊】

●日期：3/1（四）至3/2（五）

鹽水蜂炮 台南鹽水蜂炮。（本報系資料照片）

●路線地點：

3/1（四）18：00起，神轎從「鹽水武廟」出發遶境鹽水，沿途信徒會施放自家門口的蜂炮炮城。

3/2（五）21：00起，「鹽水國中」操場設置主炮城，施放大量蜂炮，體會「衝蜂炮」的刺激感。

3/2（五）18：00～3/3（六）清晨，神轎持續繞「鹽水全境」，沿途信徒皆會施放蜂炮。

台南鹽水蜂炮懶人包 交通、安全事項全攻略 台南鹽水蜂炮遊樂地圖（圖／翻攝自台南旅遊網）

【交通路線】

●公共運輸

搭乘高鐵至「嘉義站」→轉乘嘉義高鐵至新營火車站接駁車→站前公車站轉乘棕幹線公車(棕1、棕3等公車皆可前往鹽水)，並於「鹽水站」下車(約每30分鐘為一班次，所需時間約15分鐘)

搭乘火車至「新營站」→站前公車站轉乘棕幹線公車(棕1、棕3等公車皆可前往鹽水)，並於「鹽水站」下車(約每30分鐘為一班次，所需時間約15分鐘)

3/2元宵節末班公車、火車資訊：

鹽水→新營「末班公車」發車時間為凌晨1:00；新營→台南「末班火車」發車時間為晚上11:00

鹽水蜂炮慶元宵 越炸越旺民眾呼刺激 鹽水蜂炮，一民眾手持蜂炮箱，蜂炮四射。（本報資料照片／余信賢攝）

●自行開車

新營交流道下往鹽水方向，沿172縣道往西行約2.6公里即可到達。

※鹽水市區下午3點起，會進行交通管制，因此不論開車、或者搭乘公車，都必須要停靠在外圍，再步行約10分鐘進入蜂炮施放現場。

鹽水蜂炮這樣穿最安全 鹽水蜂炮這樣穿最安全（圖／翻攝自台南旅遊網）

【穿著須知】

●全罩式安全帽

●棉質口罩

●棉質圍巾

●棉質外套

●棉質手套

●棉質長褲

●運動鞋

※如果要進入鹽水國中操場「蜂炮集中施放區」，一定要穿著全身裝備，裝備如圖。當晚抵達鹽水市區以後，沿途都有攤販販賣厚外套、安全帽、手套，因此即使來不及事先準備也可以到現場採買。

鹽水蜂炮慶元宵 越炸越旺民眾呼刺激 圖為去年鹽水蜂炮施放，現場烽火連天，遊客紛紛衝進炮陣享受被炮炸的感覺。（本報資料照片／余信賢攝）

【注意事項】

●注意扒手

●勿攜帶易燃物品

●勿將蜂炮射向行人或互相對射

●患有心臟病、高血壓、精神或氣喘等疾病者勿參與

※現場會有消防、醫療人員進駐，一旦受傷可尋求專業照護。

鹽水蜂炮慶元宵 越炸越旺民眾呼刺激 圖為去年鹽水蜂炮慶元宵，火光沖天，民眾喊過癮。（本報資料照片／余信賢攝）
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