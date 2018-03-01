弟想考大學卻遭拒 清大姐嘆：因自閉症處處被阻攔

2018年03月01日 14:47 杜炤佑

每個人都應該有學習的權利！近日一名女網友在網路上發文表示，他有一名患有自閉症，但對於學習抱有熱情和興趣的弟弟，她為了讓弟弟通過大學入學考的審查竭盡所能，最後卻還是卡關，讓她相當無奈，只好向立委求情，希望能幫弟弟完成讀大學的夢想。

女網友在論壇「Dcard」寫道：「我弟弟是重度自閉症，今年要考3月底給身心障礙人士考的大學入學考，但是他的『報讀服務（念考題）』卻沒申請過，理由是沒有充分條件指出需要報讀。」

她表示：「弟弟不太會說話，因為他的聲帶無力，說話都會麻麻的，所以不太會說話…弟弟讀書很慢很慢，但他很喜歡讀書，因為他很怕自己的大腦退化，忘記這個世界，變得很笨，笨到沒有自我，所以他很喜歡上課，更喜歡寫功課。」

不過弟弟也在考高中時，被考試委員駁回考高中的申請，「即使我父母再絕望，弟弟再憤怒，弟弟的老師們再抗議，都沒用...這些『專家』只相信他們的專業知識，自以為是制訂出來的評估制度，完全聽不進去跟他最親近的老師，治療師和心理師說的話。」最後弟弟也只能認命地去讀啟智學校。

原PO主動寫信給大考中心。(圖/Dcard)

原PO主動寫信給大考中心。(圖/Dcard)

原PO說：「終於，三年過去了，弟弟能考大學了，但他的閱讀速度還是很慢，而且自己看也不一定完全理解（他對於口語指令比較能理解），但考試委員駁回我們申請念考題的服務，當時我們真的覺得天崩地裂了，因為身障上大學不像一般生，考再爛都可以填學校，他們每科要超過基準的分數，所以如果弟弟讀得太慢，寫不完考卷...考了又有何用呢？」

於是原PO主動寫信給大考中心，並私訊了立委陳學聖，內容寫道：「我今年就讀清大資工，相信您以常理推敲，我也是挺認真的學生。但我必須說，我弟弟是我覺得世界上最認真的孩子，若他今天沒有自閉症，我相信他絕對比我有更高成就，但卻因為自閉症，他讀書的道路處處被阻攔。」

原PO私訊立委陳學聖。(圖/Dcard)

事後陳學聖也回應：「請將弟弟的申請資料傳給我，我會盡力，還有請放心，沒有任何酬勞問題。我這一生都在幫弟弟這樣永不放棄的孩子和家人。」最後原PO也果真收到了好消息，「最後最後噹噹噹～我們申訴＋立委幫忙，隔天傍晚就收到審查通過的消息了！好有效率呀！」

她也鼓勵大家，「即使這個社會再絕情，也絕對別放棄希望，辦法是人想的，只要用盡方法，一定有某種效果的，也許幸運成功了，然而就算失敗也是一種啟示：該換方法囉！」

對此，許多網友也紛紛回應「能有這麼罩的姐姐，他一定覺得很暖心！」、「你們跟弟弟 都好棒！」、「難得看到好立委加油！」